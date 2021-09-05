أبوظبي تطلق «برنامج حوافز المرشد السياحي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي «برنامج حوافز المرشد السياحي» الذي يمنح المرشدين السياحيين المرخصين فرصة إثراء معلوماتهم واستكشاف المقومات السياحية المتنوعة في الإمارة، وذلك من خلال باقة من الحوافز والعروض الحصرية.

تندرج هذه المبادرة ضمن «استراتيجية التواصل الإماراتي» الرامية إلى إتاحة المجال أمام السياح للتعرف عن قرب على قيم وتقاليد وثقافة المجتمع الإماراتي خلال جولاتهم في أبوظبي.

يوفر البرنامج قائمة كبيرة من العروض والحسومات الحصرية لتحفيز المرشدين السياحيين على الابتكار، وتشجيعهم على اكتساب المزيد من المعلومات عن الوجهات السياحية في الإمارة، وتطوير برامج وجولات ترتقي بتجربة السياح.

تشمل عروض «برنامج المرشد السياحي» العديد من معالم الجذب، منها 25 فندقاً تقدم حسومات في مرافقها بما في ذلك النوادي الرياضية والمراكز الصحية (سبا)، وأحواض السباحة، والدخول إلى الشواطئ، والمطاعم، بالإضافة إلى باقات خاصة على أسعار الغرف.

وتتضمن العروض أيضاً الدخول المجاني عند مرافقة أفواج سياحية إلى المنشآت الثقافية، ومنها المتاحف، والمؤسسات الثقافية، وكذلك المدن الترفيهية بما فيها الحدائق الترفيهية في جزيرة ياس إلى جانب حسومات على التذاكر لهم ولعائلاتهم عند زياراتهم الشخصية لها (تطبق الشروط والأحكام).

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بينما تبدأ أبوظبي استقبال السياح من جديد، حرصنا على إطلاق هذه المبادرة الطموحة لضمان توفير تجارب متميزة تعطي قيمة إضافية للبرامج والعروض السياحية في الإمارة.

ويشكل تحفيز المرشدين السياحيين ركيزة أساسية تدعم خطواتنا نحو تحقيق هذه الأهداف. ويعزز «برنامج المرشد السياحي» قدرة المرشدين السياحيين على تطوير جولات تسلط الضوء على أهم معالم الإمارة، وتسمح للسياح باكتشاف أصالة وثقافة وتقاليد المجتمع الإماراتي».

وأوضح الشيبة: «نثق في نجاح هذه المبادرة، ونتطلع لاستقطاب المزيد من الشباب للعمل في مجال الإرشاد السياحي ليصبحوا أفضل سفراء لقطاع السياحة في أبوظبي».

يعمل في الإمارة حالياً أكثر من 1122 مرشداً سياحياً مرخصاً، يمكنهم جميعاً الاستفادة من البرنامج.

ويعتبر المرشدون السياحيون، المؤهلون بالخبرات والمعرفة والتدريب، ركيزة أساسية في قطاع السياحة في أبوظبي، فهم نقطة التواصل الأولى مع السياح. ولا يقتصر دورهم على توفير المعلومات حول الوجهات السياحية والثقافية في الإمارة فحسب، بل يعملون أيضاً على نقل تجاربهم الشخصية إليهم ويشاركونهم حماسهم وشغفهم بالعاصمة الإماراتية.

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