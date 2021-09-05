خطوط الفلبين الجوية تشهر إفلاسها

المصدر: (مانيلا ـ أ ف ب)

أعلنت الخطوط الجوية الفلبينية أنها بصدد تقديم طلب إشهار إفلاسها في الولايات المتحدة سعياً لاقتطاع ملياري دولار من الديون، في وقت تسعى للاستمرار في قطاع أنهكته الجائحة. وقالت الناقلة الوطنية للفلبين إن إشهار الإفلاس سيسمح لها بإعادة هيكلة العقود وخفض الدين بملياري دولار على الأقل، وفي نفس الوقت الحصول على 655 مليون دولار من رأس المال الجديد.

وستقلص الشركة حجم أسطولها بنسبة 25 % وتعيد التفاوض على عقود لخفض مبالغ الإيجار. انهار حجم السفر الجوي للفلبين بنسبة 75 % من قرابة 30 مليون راكب في 2019 إلى سبعة ملايين العام الماضي بسبب القيود التي فرضت لمكافحة الجائحة.

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