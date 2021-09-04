ماهي جوهرة أبوظبي الخفية؟ وأين تقع؟

المصدر: البيان

على بعد 15 كم فقط من وسط مدينة أبوظبي، تقع جزيرة الجبيل الساحرة، وتمتد على مساحة 4 آلاف هكتار، محتضنةً أنواعاً متعددة من الحيوانات والطيور، كما تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة لأشجار القرم ومسطحاتها المائية.

وعلى جانبها الشرقي، تقع بحيرة تشبه ورقة شجر عملاقة، تمكن المصور الإماراتي محمد الطنيجي من تصويرها وتوثيقها من جهات مختلفة بطائرة دون طيار (درون).

وشارك الطنيجي الصور عبر حسابه على انستجرام، متسائلاً: "ماذا لو كانت جميع الأنهار تشبه جذوع الشجر؟"، وحظيت صور البحيرة بانتشار واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقابلة اجراها الطنيجي مع موقع "سي إن إن بالعربية" أكد المصور الإماراتي أن "الطريق إلى هذه البحيرة قريب جدًا من جزيرة الجبيل في أبوظبي، ويُفضل الدخول إلى المنطقة بسيارات الدفع الرباعي إذ تُوجد بها الكثير من العقبات، وتبعد البحيرة عن الشارع مسافة نصف كيلو متر تقريبًا"، مشيرًا إلى أنه اكتشف وجود البحيرة ورغب بتصويرها بعد انتشار صور للمصور عمار الحبيب، ومن وجهة نظره تكمن أهمية البحيرة في إمكانية تحويلها إلى موقع جذب للسياح.

وأضاف الطنيجي في مقابلته مع "سي إن إن بالعربية" أن البحيرة لا تحمل اسمًا رسميًا، إلا أنها أصبحت تُعرف بعدة أسماء، أشهرها أي بحيرة ورقة الشجر، كما تُعرف أيضًا باسم بحيرة النبات.

تعد محمية جزيرة الجبيل في أبوظبي مقصداً سياحياً شتوياً بامتياز، حيث تزخر بالعديد من المناظر الطبيعية والمعالم السياحية والتثقيفية، كما تتضمن ممشى يتخلل غابات أشجار القرم الكثيفة، والبيئة الطبيعية لغابة القرم.

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