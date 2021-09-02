تحديث إجراءات دخول السياح المطعّمين القادمين إلى أبوظبي من خارج الإمارات

المصدر: البيان

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالسياح المطعّمين القادمين إلى الإمارة من خارج الدولة، بعد اعتماد دولة الإمارات إصدار تأشيرات السياحة للمطعمين.

ووفقاً للإجراءات الجديدة، التي يبدأ العمل بها من يوم الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021، سيلغى الحجر الصحي لجميع السياح المطعّمين القادمين إلى إمارة أبوظبي.

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، يتعين على جميع السياح المطعّمين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التطعيم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كما يتعين عليهم عند الإقلاع إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف (PCR) استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة.

وتحدد إجراءات السفر الجديدة الخطوات عند الوصول للسياح المطعمين حسب الوجهة القادمين منها، إذ يتعين على السياح المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وآخر في اليوم السادس، بينما يتعين على السياح المطعمين القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص مسحة الأنف (PCR) عند الوصول وفحص إضافي في كل من اليوم الرابع واليوم الثامن في حال البقاء في الإمارة.

وأكدت اللجنة أن البروتوكول هذا يطبق على السياح المطعّمين بالكامل الحاصلين على لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، والذين تبلغ أعمارهم 16 سنة وما فوق.

وأضافت اللجنة أنه يمكن للسياح المطعّمين دخول الأماكن العامة المقتصرة على المطعّمين في أبوظبي وفقاً للآلية المعتمدة، وذلك باتباع إحدى الطريقتين التاليتين: الطريقة الأولى هي التسجيل في تطبيق الحصن الذي سيظهر حالة التطعيم بالإضافة نتائج الفحوصات التي أجريت في الدولة، أما الطريقة الثانية فهي إبراز شهادات التطعيم على التطبيقات الرسمية لدول إقاماتهم ونتائج الفحص على الهاتف.

وتدعو اللجنة السياح والزوار إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الإمارة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وسلامة المجتمع بأكمله وضمان زيارة آمنة وسعيدة للجميع.

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