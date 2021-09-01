«العربية للطيران» تختار «فلاي أرنا» لشركة مزمع إطلاقها في أرمينيا

المصدر: الشارقة - وام

أعلن «صندوق المصالح الوطنية الأرميني» و«العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم، عن اختيار «فلاي أرنا» اسماً لشركة الطيران الوطنية الجديدة المزمع إطلاقها عبر المشروع المشترك بينهما.

وقام أعضاء مجلس إدارة المشروع المشترك باختيار الاسم من أكثر من 500 مقترح تم تلقيها عبر مسابقة تم إطلاقها في يوليو 2021 لاختيار اسم الشركة وبعد عملية مراجعة شاملة تم اختيار اسم «فلاي أرنا -Fly Arna» عبر اشتقاق كلمة «Arna» من اسم «الخطوط الجوية الوطنية الأرمينية» عبر الجمع بين أول حرفين من كلمتي «ARmenian» مع الحرف الأول من كلمة «وطنية» (National) والحرف الأول من كلمة «خطوط جوية» (Airlines) باللغة الإنجليزية، واستهدفت المسابقة منح مواطني أرمينيا فرصة اختيار اسم شركة الطيران الوطنية الجديدة تأكيداً على التزام «صندوق المصالح الوطنية الأرميني» و«العربية للطيران» تجاه تمكين كافة الأطراف المعنية من المشاركة.

وقال ديفيد بابازيان الرئيس التنفيذي لصندوق المصالح الوطنية في أرمينيا: «نشكر جميع المشاركين في المسابقة على تفاعلهم الملهم الذي يعكس رؤية مشتركة للنجاح الذي نطمح إليه جميعاً في هذا المشروع، ورغم التحديات الحالية التي فرضتها الجائحة نثق بأن شركة «فلاي أرنا» أمامها فرصة متميزة لتقديم العروض القيمة ولتصبح رافداً اقتصادياً رئيسياً لدولة أرمينيا وشعبها».

من جانبه قال عادل العلي الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة العربية للطيران»: «يأتي الاسم الجديد الذي تم اختياره في أعقاب مسابقة وطنية شاملة ليجسد تطلعات الشعب الأرميني، ويؤكد على حرص مشروعنا المشترك على مواكبة أولويات المجتمع وتمثل «فلاي أرنا» بداية مرحلة جديدة لقطاع الطيران في أرمينيا وستشكل أيضاً داعماً رئيسياً للاقتصاد الأرميني عبر المساهمة في دفع عجلة السياحة والأعمال».

وستزاول شركة الطيران الاقتصادي «فلاي أرنا» نشاطها انطلاقاً من مقرها في مطار زفارتنوتس الدولي (EVN) في يريفان، وستتقدم بطلب الحصول على شهادة المشغل الجوي في غضون الأسابيع المقبلة، وسيتم الإعلان لاحقاً عن المزيد من التفاصيل حول تاريخ إطلاق الشركة وحجم الأسطول والوجهات التي تخدمها.

وكان صندوق المصالح الوطنية الأرميني ومجموعة العربية للطيران قد أعلنا عن توقيع اتفاقية شراكة لإطلاق شركة الخطوط الجوية الوطنية الجديدة في أرمينيا في شهر يوليو الماضي.

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