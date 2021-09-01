«ويز إير» تطلق برنامج تطعيم ضد فيروس كورونا لأفراد طاقم الطائرة

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة الطيران «ويز إير»، عن إطلاق برنامج تطعيم (أو برنامج فحص دوري في حالات خاصة) لجميع أفراد أطقم الطائرة، على أن يتم تطعيمهم بالكامل بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

وتسعى «ويز إير» انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية بتنفيذ هذه السياسة الجديدة كجزء من التزامها بحماية صحة وسلامة ركابها وطواقمها، فضلاً عن دعم العمليات السلسة والمستمرة لرحلاتها على المدى الطويل، مع العلم أن كامل موظفي وأطقم الطائرة في «ويز إير أبوظبي» قد حصلوا على جرعتين من اللقاح.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أشارت العديد من الدراسات والبحوث إلى فعالية اللقاح كأفضل حل متاح للحماية من فيروس «كوفيد 19». وكانت الشركة منذ بداية الجائحة واحدة من الشركات الرائدة في إدخال تدابير صارمة للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والأطقم، إذ عملت على توفير وضمان أفضل الظروف الصحية الممكنة وسياسات التباعد الجسدي. ومع استمرار تفشي الوباء، وتعتبر «ويز إير» من أولى شركات الطيران الأوروبية التي تواصل تعزيزها للإجراءات الوقائية، حيث سيتم البدء على تنفيذ سياسة التطعيم بما يتماشى مع دعم السلطات المحلية والمؤسسات الصحية وضمن مكاتب ومواقع الشركة.

وأصبح من الضروري حصول أطقم الطائرات على التطعيم ضد الفيروس، وذلك بالتزامن مع تزايد فرض الدول على ضرورة أخذ التطعيم كجزء من متطلبات الدخول إليها.

وبهذه المناسبة، أكد جوزيف فارادي الرئيس التنفيذي لشركة «ويز إير»، أن صحة وسلامة الموظفين والركاب تعتبر أولوية قصوى بالنسبة للشركة، إذ نحمل على عاتقنا مسؤولية حمايتهم لأقصى درجة ممكنة من خلال تخفيف مخاطر انتشار الفيروس، ولا شك أن التطعيمات المتاحة حالياً تعد أفضل وسيلة للتصدي لهذه الجائحة.

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