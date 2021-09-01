أياتا يتوقع استمرار نمو الطلب على خدمات الشحن الجوي عالمياً

المصدر: دبي ـ البيان

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) عن أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يوليو 2021، والتي أظهرت استمرار النمو القوي على الطلب، حيث ارتفع الطلب العالمي، الذي يُقاس بطنّ الشحن لكل كيلومتر، بواقع 8.6% مقارنةً بشهر يوليو 2019. ويبقى النمو الإجمالي قوياً بالمقارنة مع معدل النمو الوسطي طويل الأمد بحوالي 4.7%.

وشهدت وتيرة النمو تباطؤاً طفيفاً بالمقارنة مع يونيو، الذي ارتفع الطلب خلاله بنسبة 9.2% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد 19 (أبريل 2019).

وتستمر معدلات السعة الإجمالية بالتعافي لكنها لا تزال تسجل انخفاضاً عن المعدل الذي سجلته في يوليو 2019 مقتصرة على نسبة 10.3%.

وصلت طلبات التصدير الجديدة ضمن مؤشرات مديري المشتريات الصناعية إلى مستوى 52.7 في يوليو، محققة نمواً على الطلب على المدى القصير في حال تم شحنها جوياً.

تبقى نسبة المخزون إلى المبيعات قليلة قبل موسم ذروة الطلب في قطاع التجزئة في نهاية العام

نمو قوي

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «واصل الطلب في قطاع الشحن الجوي الدولي نموه في شهر يوليو، حيث تشير الظروف الاقتصادية إلى استمرار هذا النمو القوي حتى موسم ذروة الطلب في نهاية العام. وقد ينتج عن انتشار المتغيّر دلتا المرتبط بفيروس كورونا بعض المخاطر، فإذا تعرضت سلاسل التوريد وخطوط الإنتاج للانقطاع، من المحتمل أن يؤثر ذلك بشكل كبير في الشحن الجوي للبضائع».

الأداء الإقليمي

شهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً في الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 4.4% خلال شهر يوليو 2021 بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019، وتحسناً ملحوظاً عن الشهر الماضي الذي شهد ارتفاعاً بنسبة 3.9%. ويتأثر الطلب بانخفاض زخم مؤشرات الأنشطة الأساسية في آسيا واكتظاظ سلاسل التوريد.

وسجّلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في معدّل الطلب على الشحن الجوي الدولي بنسبة 20.5% في يوليو 2021 مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019. وكان هذا قريباً من أداء شهر يونيو (19.8%) والأقوى في كل الأقاليم، بينما تسيطر طلبات التصدير الجديدة والطلب على تسريع أوقات الشحن على أداء أمريكا الشمالية.

وحققت شركات الطيران الأوروبية ارتفاعاً في معدّل الطلب على الشحن الجوي بنسبة 6.0% في يوليو 2021 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019، وهو ما يعتبر انخفاضاً طفيفاً مقارنةً مع الشهر الماضي (6.8%). ولا تزال أنشطة التصنيع والطلبات وفترات توصيل المنتجات إلى الموردين أكثر ملاءمة للشحن الجوي.

شركات الشرق الأوسط

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في أحجام الشحن الدولية 11.3% في يوليو 2021 بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019. ويُعد هذا انخفاضاً بالمقارنة مع الشهر الماضي (15.8%). ولا تزال بعض مسارات الشحن تسجّل أداءً قوياً مثل المسارات التجارية الكبيرة بين الشرق الأوسط وآسيا.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية انخفاضاً في أحجام الشحن الدولية بنسبة 10.2% في شهر يوليو بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، والذي يعد تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع الانخفاض الذي سجلته في شهر يونيو بنسبة -21.5%.

وعلى الرغم من تسجيل شركات أمريكا اللاتينية الأداء الأضعف إقليمياً، إلا أنها شهدت انتعاش مستويات الشحن الدولي في الأشهر الأخيرة مقارنة بفترة ما قبل أزمة كوفيد 19.

وتظهر العديد من المسارات التجارية من وإلى أمريكا اللاتينية أداءً جيداً، بما فيها المسار من المنطقة الشمالية إلى الوسطى ومن شمال أمريكا إلى جنوبها ومن أوروبا إلى أمريكا الجنوبية، مما يثبت تعافي الطلب على قطاع الشحن الجوي في المنطقة بعد الأزمة الصحية.

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