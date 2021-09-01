طيران الإمارات تتسلم الدُفعة الأخيرة من «إيرباص أيه 380» هذا العام

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت طيران الإمارات أنها ستتسلم ثلاث طائرات إضافية من طراز «إيرباص أيه 380» في غضون العام الجاري، بحيث ستنضم آخر طائرة منها إلى اسطول الناقلة في نوفمبر المُقبل، لتكون الناقلة بذلك قد قدمت موعد استلام الطائرات الثلاثة، بعد أن كان الموعد الأصلي المُقرر لاستلامها هو يونيو 2022.

وبحسب بيان صحفي أصدرته طيران الإمارات ونشرته على موقعها الشبكي، ستكون الطائرات الثلاث هي الدُفعة الأخيرة التي تتسلمها الناقلة من طراز «إيرباص أيه 380»، وستكون جميعها مزودة بمقاعد الدرجة السياحية المتميزة، والتي تُعد من خصائص الناقلة ونالت اطراءً هائلاً. وعلاوة على ذلك، ستتضمن الطائرات الثلاث أيضاً كافة الخصائص التي اشتهرت بها طائرات «إيرباص أيه 380» ضمن أسطول طيران الإمارات، كالأجنحة الخاصة ووحدات «شاور سبا» في الدرجة الأولى، وصالة التواصل في الأجواء ذات الشعبية الكبيرة والمقاعد المستوية بالكامل في درجة رجال الأعمال.

وبانضمام الطائرات الثلاث في نوفمبر المقبل، سيرتفع العدد الإجمالي من طائرات «إيرباص أيه 380» ضمن اسطول طيران الإمارات إلى 118 طائرة، منها 6 طائرات مزودة بمقاعد الدرجة السياحية المتميزة بتقسيم الفئات الأربع.

وقال سير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: «توصلنا إلى اتفاق مع شركة «إيرباص» لتقديم موعد تسليم الطلبية المتبقية من طائرات «إيرباص أيه 380» ودبرنا تمويلاً لهذه الطلبية. وستضيف هذه الطائرات أيضاً مقاعد الدرجة السياحية المتميزة التي تلقى طلباً مرتفعاً إلى مخزوننا، في ظل استعدادنا لإطلاق هذا المُنتَج على نحو كامل في غضون الأشهر المُقبلة».

وأضاف كلارك: «ستواصل طيران الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كأكبر ناقلة مُشغلة لهذه الطائرة الرحبة والعصرية على مدى العقدين المقبلين، ونحن ملتزمون بضمان أن تبقى تجربة «إيرباص أيه 380» مع طيران الإمارات هي المُفضلة لدى المسافرين، وذلك من خلال الاستثمارات المُستمرة لتحسين مُنتجاتنا وخدماتنا».

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