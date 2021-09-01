3.2 ملايين مقعد على الرحلات في مطارات الدولة خلال أغسطس

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت مؤسسة «أوه إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، بأن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، سجلت ارتفاعاً بنسبة 3.6% على أساس شهري، خلال أغسطس الماضي إلى 3 ملايين و204 آلاف و468 مقعداً.

وكشفت بيانات للمؤسسة، حصلت «البيان» على نسخة منها، عن أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة، سجلت زيادة شهرية تعادل 111 ألفاً و893 مقعداً، وذلك مقارنة مع 3 ملايين و92 ألفاً و575 مقعداً في يوليو السابق عليه.

سعة عالمية

شهدت السعة المقعدية العالمية انخفاضاً خلال أغسطس الماضي، وذلك لأول مرة منذ فبراير 2021 إلى 344.2 مليون مقعد بنسبة 3.3% أقل من يوليو نتيجة لاستمرار القيود المستمرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بحسب مؤسسة «أوه إيه جي».

وبلغت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران العالمية لهذا الأسبوع 79 مليون مقعد، بزيادة 2.8% عن الأسبوع الماضي لكنها لا تزال أقل بنسبة 31% عما كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين.

ويستمر التعافي ببطء في الصين، حيث زادت شركات الطيران من المقاعد بنسبة 11.7% لتصل إلى 14.3 مليون مقعد، فيما لا يزال هذا الإجمالي الأسبوعي أقل بكثير من المتوسط المحقق في وقت سابق من الصيف، حيث بلغ متوسط عدد المقاعد الأسبوعية حوالي 17 مليوناً.

وتشمل التحركات الكبيرة الأخرى هذا الأسبوع جنوب أفريقيا التي شهدت زيادة في السعة بنسبة 19.3%. وشهدت المملكة المتحدة أيضاً زيادة كبيرة مع إضافة 126 ألف مقعد، ما رفع السعة الأسبوعية إلى ما يزيد قليلاً على 50% من مستويات 2019.

وفي الهند، شهدت قدرتها الاستيعابية مستمرة في التعافي مع إضافة 129 ألف مقعد إضافي هذا الأسبوع لتصل إلى المستوى الذي وصلت إليه في مارس الماضي.

السعة المقعدية أسبوعياً

سجلت السعة المقعدية على أساس أسبوعي، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، زيادة بنسبة بلغت نحو 1% تعادل 6402 مقعد إلى 751 ألفاً و578 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ في 30 أغسطس 2021، مقابل 745 ألفاً و176 مقعداً في الأسبوع الماضي. وبحسب البيانات، زادت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري 49% على أساس سنوي، مقابل 504 آلاف و673 مقعداً خلال الفترة المقابلة من 2020.

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