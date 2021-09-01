مشهد سياحي جديد في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – البيان

أعلنت إيجل هيلز، شركة الاستثمار والتطوير العقاري الخاصة والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، عن بدء عملية تسليم مشروع العنوان رزيدنسز الفجيرة، المجمّع السكني الفاخر في منطقة شرم بجنوب شاطئ العقة في الفجيرة بالتعاون مع العنوان للفنادق والمنتجعات، ليوفر وجهة متميزة بإطلالة بحرية خلابة وممشى يمتد على الساحل بطول 500 متر.

ويضم العنوان رزيدنسز الفجيرة أربعة مبانٍ مؤلفة من 172 وحدة سكنية و5 فلل شاطئية و5 فلل مطلة على الحدائق، جميعها مفروشة. كما تقدم لساكنيها خدمات الضيافة التي توفرها فنادق ومنتجعات العنوان.

تنوع

وتتنوع خيارات الشقق في العنوان رزيدنسز الفجيرة بين غرفتين وأربع غرف نوم، بمساحة تتراوح بين 1080 إلى 3500 قدم مربع، فضلاً عن موقعها المثالي المطل على الشاطئ والممشى على طول الساحل.

ويتميز المشروع بإطلالة خلابة على بحر العرب، ويضم مساحات من الحدائق الخاصة بشقق الطوابق الأرضية. كما جرى تصميم كل وحدة سكنية لتكون بمثابة وجهة شاطئية فاخرة، ومجهزة بمواد وتشطيبات عالية الجودة وتصاميم داخلية فريدة.

تبلغ مساحة المشروع الإجمالية أكثر من 573.000 قدم مربع، ليتيح لمالكي الوحدات السكنية إمكانية الوصول إلى المرافق الجذابة التي يوفرها منتجع شاطئ العنوان الفجيرة ذي الخمس نجوم، الذي تم افتتاحه مؤخراً.

ويقع المنتجع بجوار المجمع السكني مما يتيح للسكان سهولة الوصول إلى السبا والمركز الصحي وصالون التجميل ومركز اللياقة البدنية المزود بأحدث المعدات والمسبح وغيرها من المرافق. كما يمكن للسكان الاستمتاع بمركز التسوق ومرافق الفندق الفاخرة أو الحصول على لحظات استرخاء استثنائية على الممشى.

تميز

وتعتبر مجموعة المباني المتنوعة جزءاً من مشروع التملك الحر الذي توفره إيجل هيلز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الراغبين بالاستثمار في الفجيرة، حيث تتميز الفلل المطلة على الحدائق بمحيطها الأخضر وتصميمها الذي يضم أربع غرف نوم بحمام داخلي لكل منها «ماستر».

أما الفلل الشاطئية فتوفر لساكنيها إمكانية الوصول المباشر إلى الشاطئ، وخمس غرف نوم بحمام داخلي لكل منها. كما يعتبر المشروع مثالياً لجميع أفراد العائلة، ومكاناً مناسباً لقضاء العطلات بعيداً عن ضوضاء المدينة.

وبهذا الصدد، قالت لو بينج، الرئيس التنفيذي لشركة إيجل هيلز: «يرتقي افتتاح العنوان ريزيدنسز الفجيرة بمفهوم المنتجعات ذات الخمس نجوم في الفجيرة.

ونشعر بالفخر مع بدء تسليمنا لهذا المشروع المتعدد الاستخدامات، لأننا نقدّم وجهة سكنية فريدة في الإمارة. وكلنا ثقة بمستقبل هذا المشروع الفاخر كأحد وجهات السكن والاستجمام الرائدة في دولة الإمارات لما يوفره من تجارب فاخرة لكل من المقيمين والضيوف».

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