55 دولة ومنطقة وأقليماً في قائمة أبوظبي الخضراء من مطلع سبتمبر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن «القائمة الخضراء» المحدّثة للمسافرين القادمين إلى العاصمة، التي تشمل 55 دولة ومنطقة وأقليماً، حيث يُعفى القادمون منها من فترة العزل عند زيارتهم للإمارة وسيطلب منهم فقط إجراء اختبار «بي سي آر» عند وصول مطار أبوظبي الدولي.

وتضم القائمة: أستراليا، أرمينيا، الأردن، ألبانيا، البحرين، البرتغال، التشيك، الدنمارك، السعودية، السويد، الصين، الكويت، ألمانيا، المجر، النرويج.

كما تضم القائمة النمسا، اليابان، اليونان، أوكرانيا، إيطاليا، بروناي، بلجيكا، بلغاريا، بوتان، بولندا، تايوان (جمهورية الصين الشعبية)، تركمانستان، جزر القمر، جزر المالديف، جمهورية أيرلندا، رومانيا، سان مارينو، سنغافورة، سلطنة عمان، سلوفاكيا، سلوفينيا، سويسرا، سيشيل، صربيا.

تشمل القائمة أيضا طاجيكيستان، فنلندا، قبرص، قرغيزستان، قطر، كرواتيا، كندا، كوريا الجنوبية، لوكسمبورج، مالطا، موريشيوس،مولدوفا، موناكو، نيوزيلندا، هولندا، هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أنه جارٍ تحديث القائمة بناءً على تطورات انتشار فيروس «كوفيد 19» عالمياً.

وأوضحت الدائرة أن هناك ممرات سفر آمنة للمطعمين بالكامل ضد فيروس «كوفيد 19» (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يوماً على الأقل من السفر)، فلن يُطلب من المسافرين الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول: هي البحرين، واليونان، وسيشل، وصربيا.

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