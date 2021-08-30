مطار الشارقة يفوز بجائزة عالمية لأفضل موقع إلكتروني

المصدر: الشارقة- البيان

حصل مطار الشارقة على الجائزة الذهبية عن فئة أفضل موقع إلكتروني مؤسسي ضمن جوائز Global Excellence (GX) السنوية التي تمنح لأبرز وأفضل الممارسات في مجال المواقع الإلكترونية والصناعة الرقمية طبقاً لمقاييس خاصة مبنية على أسس ذات معايير دولية محددة.

وجاء فوز مطار الشارقة بالجائزة من بين أكثر من 100 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تميّز الموقع الإلكتروني للمطار في العديد من المعايير التي شملت تجربة وواجهة المستخدم، والتصميم، والمحتوى، والابتكار، والتنفيذ، والمشاركة العامة، ووظائف وميزات القيمة المضافة.

معايير أمان عالمية

ويتميّز الموقع الإلكتروني لمطار الشارقة بمراعاة أعلى معايير الجودة والأمان العالمية، ويضمن سهولة التصفح والوصول إلى المعلومات التي تهم المسافرين والمتعاملين في أقل وقت وجهد ممكنين، وتم تنظيم المعلومات في الموقع بطريقة تضمن فعالية وانسيابية التصفح وتوزيع الأيقونات والمحتوى على الشاشة وفق أفضل المعايير وبشكل يوفر أعلى مستويات الراحة للمستخدمين، ويضمن الموقع المحافظة على الهوية المرئية للمطار، ويقدّم معلومات شاملة عن الرحلات وأحدث التنبيهات، ويوفر للمسافرين والمتعاملين معرفة وافية بكافة الخدمات والإجراءات المقدمة.

أحدث التقنيات

وتماشياً مع خطة إمارة الشارقة للتحوّل الذكي، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة في ضرورة تعزيز الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات على المتعاملين، تعمل هيئة مطار الشارقة الدولي بشكل مستمر على توظيف أحدث التطورات التقنية في قطاع المطارات وخدمات السفر واستخدام الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي توفر للمسافرين مزيداً من الراحة والسهولة، لتوفير أرقى مستوى من المعايير وتجعل تجربتهم مع المطار أكثر فريده بهدف دعم صناعة السفر العالمية.

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