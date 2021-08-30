«ويجو» يطلق حملة من الإمارات لترويج النمسا وجهة سياحية آمنة

المصدر: دبي- البيان

قام محرك البحث الأضخم للسفر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ويجو»، ومقره الإقليمي دبي، بإطلاق الحملة المشتركة على الترويج للنمسا وجهة آمنة بالتعاون مع «المكتب الوطني النمساوي للسياحة»، لجذب المزيد من السياح من دول مجلس التعاون الخليجي لزيارة النمسا هذا الصيف، حيث يمكن للمسافرين من البلدان ذات معدل الإصابة المنخفض بفيروس «كورونا» مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، والتي يمكن أن تظهر نتيجة فحص سلبية في اختبار PCR أو دليلاً على التطعيم الكامل بدءاً من اليوم الخامس عشر بعد الجرعة الثانية، زيارة النمسا من دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

كما يمكن للمسافرين من دول أخرى مثل البحرين وعمان والكويت دخول النمسا حالياً دون الحاجة إلى عزل أنفسهم إذا أخذوا جرعتين من التطعيم.

وستعمل الحملة المشتركة على الترويج للنمسا وجهة آمنة وواحدة من أكثر دول السفر جمالاً بطبيعتها الخلابة، ما سيدفع إلى زيادة عدد عمليات البحث والحجوزات.

وسيتم الترويج للنمسا على جميع منصات «ويجو» من خلال الموقع والتطبيق، وسيشمل ذلك رسائل بريد إلكتروني مستهدفة لمستخدمي «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى المقالات والإشعارات الفورية وحملات التواصل الاجتماعي التي تركز على النمسا باعتبارها مكاناً آمناً وواحدة من الوجهات السياحية التي يجب زيارتها هذا الصيف.

وقال مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند: «نحن متحمسون لتوسيع شراكاتنا لتشمل واحدة من أجمل البلدان الأوروبية.

تقع النمسا في قلب أوروبا وتقع بين نهر الدانوب وجبال الألب، وهي مكان لا بد لكل شخص زيارته، ونهدف من خلال هذه الشراكات، إلى جذب المزيد من المسافرين إلى البلاد من خلال الترويج لها في قاعدة مستخدمينا الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونتطلع إلى إقامة علاقة طويلة الأمد مع «المكتب الوطني النمساوي للسياحة».

تقدم الدولة لزوارها تجربة آمنة من خلال السيطرة على فيروس «كورونا» وتطبيق إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس. واعتباراً من 15 أغسطس، يسمح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بشكل كامل دخول المطاعم والفنادق أو يحتاجون إلى تقديم اختبار PCR سلبي.

وعلق روبرت جروبلاتشر، مدير المكتب الوطني النمساوي للسياحة في الشرق الأوسط قائلاً: في عام 2019، حجز ما يقارب من نصف مليون زائر من دول مجلس التعاون الخليجي نحو 1.4 مليون إقامة فندقية في النمسا.

وفي عام 2020، لم يكن هناك أي نشاط سياحي تقريباً من دول مجلس التعاون الخليجي بسبب جائحة «كورونا». أما الآن يمكننا أن نرى اهتماماً كبيراً بزيارة بلدنا مرة أخرى، حيث تم فتح الحدود للمسافرين من المنطقة مرة أخرى في الأول من يوليو 2021.

هناك مغامرة تنتظر كل مسافر في النمسا، ويمكن للمسافرين هذا الصيف الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الداخلية والخارجية من المشي لمسافات طويلة والغوص والسباحة في المياه البيضاء وركوب الأمواج في النهر وركوب الدراجات وغيرها الكثير. لا تنسوا تجربة المأكولات المختلفة والطبيعة الهادئة واستكشاف التاريخ وراء هذا البلد الفريد.

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