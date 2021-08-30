طيران الإمارات ترعى البطولة الأمريكية المفتوحة للسنة العاشرة

المصدر: البيان

بصفتها الناقلة الرسمية للبطولة الأمريكية المفتوحة للتنس 2020، تعود طيران الإمارات إلى بطولة غران سلام®️ للتنس للسنة العاشرة على التوالي مع تجارب عبر الإنترنت لربط المشجعين باللعبة. وفي الوقت الذي تخدم طيران الإمارات 12 مدينة أمريكية، بما فيها ميامي أحدث وجهاتها، فإنها تواصل اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة بالمحافظة على صحة وسلامة عملائها.



وتشمل محفظة رعاية التنس الواسعة لطيران الإمارات ثلاثاً من أربع بطولات غران سلام بالإضافة إلى 60 بطولة أخرى على مدار العام بالشراكة مع اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما فيها بطولة "ويسترن آند ساذرن المفتوحة" في سينسيناتي، وبطولة ميامي المفتوحة وبطولة "BNP باريبا المفتوحة" في إنديان ويلز بالولايات المتحدة.



وقال عيسى سليمان أحمد، نائب رئيس العمليات التجارية لطيران الإمارات في الولايات المتحدة وكندا: "لا شيء يجمع الناس معاً مثل حبهم وشغفهم بالرياضة. ويسعدنا أن نعود حضوريا إلى بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، التي تعدّ من أهم الأحداث الرياضية في العالم".

وأضاف: "نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجارب لعملائنا في الولايات المتحدة سواء على الرحلات أم في البطولة، ما يتيح لهم تجديد حبهم للتنس والسفر على السواء. ونحن على ثقة، بفضل شراكتنا المستمرة مع USTA، من أن بطولة هذا العام ستكون أفضل من أي وقت مضى".



وسوف تقدم طيران الإمارات خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة مجموعة متنوعة من الأنشطة للتفاعل مع عشاق التنس شخصياً وفي جميع أنحاء العالم. فجناح طيران الإمارات، أحد أكثر تجارب الضيافة بريقاً ورواجاً لدى المشاهير والمعجبين، سيوفر لضيوفه تجربة فائقة الجودة شبيهة بالسفر على رحلات الناقلة.

ويتيح مقهى الإمارات الرياضي للجمهور الاسترخاء والاستمتاع بالمأكولات والمشروبات المتنوعة. وتعمل الناقلة مع رابطة الولايات المتحدة للتنس لاتباع إرشادات السلطات المحلية الخاصة بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك وضع الأقنعة والتنظيف لحماية صحة وسلامة المشجعين والضيوف.



كما ستوفر طيران الإمارات مجموعة من الأنشطة على منصاتها الاجتماعية للمشجعين غير القادرين على حضور بطولة الولايات المتحدة المفتوحة شخصياً، بالإضافة إلى برنامج The Mixer الحواري الافتراضي الذي تنظمه رابطة الولايات المتحدة للتنس، والذي يتيح للجمهور التفاعل ومناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل أجواء المباريات الليلية للبطولة وأبرز فعاليات جناح طيران الإمارات.



وتمتد أجواء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى رحلات طيران الإمارات، حيث يستمتع عشاق اللعبة الذين يسافرون من وإلى الولايات المتحدة في جميع درجات السفر بمشاهدة مباريات البطولة حيّةً على قناتي Sport 24 وSport 24 Extra عبر البث التلفزيوني الحي على ice، نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.



واستعادت طيران الإمارات حتى الآن أكثر من 90% من شبكة وجهاتها ما قبل الجائحة، وتقدم خدماتها حالياً عبر 12 بوابة في الولايات المتحدة، هي: مطار بوسطن لوجان الدولي ونيويورك جون إف كينيدي الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار جورج بوش الدولي في هيوستن ومطار شيكاغو أوهير الدولي ومطار دوليس الدولي في واشنطن العاصمة ومطار سياتل تاكوما ومطار نيوارك ليبرتي الدولي ومطار أورلاندو الدولي ومطار دالاس فورت وورث ومطار سان فرانسيسكو الدولي ومطار ميامي الدولي.



وتواصل طيران الإمارات اتخاذ مختلف الخطوات الكفيلة بتسهيل السفر الدولي، وكانت رائدة في تقديم مبادرات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة العملاء وضمان سلامتهم. وأدخلت الناقلة تدابير وإجراءات على الأرض في جميع نقاط الاتصال وعلى متن الطائرات لتوفير أعلى معايير السلامة والنظافة في جميع مراحل الرحلات. كما أدخلت مؤخراً تقنية اللاتلامس لتسهيل رحلة العملاء عبر مطار دبي الدولي.



ويستمتع المسافرون في جميع الدرجات، وهم مطمئنون لسلامتهم ورفاههم، بأكثر من 4500 قناة منوعة على الشاشات الشخصية لنظام طيران الإمارات للمعلومات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، بالإضافة إلى الوجبات المستوحاة من مختلف المناطق من إعداد مشاهير الطهاة العالميين.



وتواصل طيران الإمارات ريادتها في الصناعة بالمنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين وسط الظروف المتغيرة. فقد وفرت لعملائها سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، وتمديداً للتغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر أثناء السفر، كما ساعدت عملاءها أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات على الاحتفاظ بأميالهم وعلى حالة الفئة.

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