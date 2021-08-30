«سياحة أبوظبي» تعتمد بطاقة المرور الأخضر للوفود الرسمية

المصدر: (أبوظبي- رامي سميح)

طلبت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من المنشآت الفندقية والسياحية والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية في الإمارات اعتماد بطاقة المرور الأخضر للوفود الرسمية في العاصمة بناءً على التوجيهات الصادرة من الجهات المعنية.

وقالت الدائرة، في تعميم أرسلته أمس إلى مديري هذه المنشآت حصلت «البيان» على نسخة منها، إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قامت باعتماد إصدار بطاقة المرور الأخضر للوفود الرسمية في الإمارة والتي تسمح لهم بالدخول الآمن إلى المواقع المحددة التي تعمل بنظام الدخول الآمن من دون استخدام تطبيق الحصن.

ودعت الدائرة إلى ضرورة التأكد من وجود هذه البطاقة التي تحمل اسم الوزارة مع الوفود المعنية لتسهيل إجراءات دخولهم للمواقع، مشيرة إلى اعتماد استخدام تطبيق مجتمع «واعي» الخاص بمملكة البحرين الشقيقة كوسيلة متطابقة مع نظام الدخول الآمن في الإمارة، وتسمح لمستخدمي التطبيق بالدخول إلى المواقع المعتمد دخولها بهذا النظام.

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