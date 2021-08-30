فتح التأشيرات السياحية للمطعّمين اليوم

المصدر: أبوظبي، دبي - رامي سميح، عمرو عادل

وصف خبراء بالقطاع السياحي، قرار فتح تأشيرات السياح المطعمين من جميع الدول بأنه يدشن مرحلة نوعية جديدة من الانتعاش للقطاع السياحي في دولة الإمارات بعد أن حقق معدلات أداء جيدة خلال جائحة «كوفيد19».

وقالوا في تصريحات لـ«البيان» إن القرار يأتي في توقيت مهم متزامناً مع اقتراب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي» إلى جانب بدء موسم السياحة الشتوية.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح «كوفيد19»، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من اليوم الاثنين 30 أغسطس 2021.

ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعماً للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

تخفيف قيود السفر

وقال متحدث باسم «فلاي دبي» إن الناقلة ترحب بكل المبادرات التي تستهدف تخفيف قيود السفر الحالية على شبكتها بما في ذلك مركزها التشغيلي في الإمارات، مؤكداً التزامها بتوفير خيارات سفر آمنة ومريحة لعملائها.

وأضاف المتحدث في إفادة لـ «البيان»: «يسعدنا أن نرى شبكتنا تنمو إلى مستويات ما قبل الجائحة في الوقت الذي نستمر في إعادة إطلاق عملياتنا للوجهات الحالية وفتح الأسواق غير المخدومة. نتطلع إلى بدء رحلاتنا إلى أنقرة وبودابست وليوبليانا ووارسو خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث نواصل ربط المنطقة برحلات مباشرة مع الإمارات التي تستعد للترحيب بزوار إكسبو».

مرحلة جديدة

وأكد سعيد العابدي رئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، أن قرار فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول يضع القطاع السياحي في الإمارات أمام مرحلة جديدة من الانتعاش والنمو بعد أن حقق معدلات أداء جيدة إلى جانب تعزيز مستوى التعافي من جائحة «كوفيد19».

ونوه بالجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها الدولة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوزيع اللقاحات على نطاق واسع وبوتيرة سريعة لتصل نسبة متلقي الجرعة الأولى من إجمالي السكان 84.52% ومتلقي جرعتين 74.29%، ما عزز قدرتها على احتواء الجائحة ورفع معدلات التعافي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

أثر إيجابي

وقال كولين بيكر، المدير الإداري الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لمجموعة «ستاي ويل» للضيافة، إن «القرار الجديد الذي يعتبر مؤشراً إيجابياً يزيدنا ثقة وتفاؤلاً خلال مرحلة التعافي التي تعيشها الدولة بعد الجائحة العالمية، ولاقى هذا القرار أثراً إيجابياً في كافة أنحاء العالم وحظي على اهتمام شريحة واسعة من المسافرين.

نقطة انطلاق

وقال محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة تايم للفنادق»، إن قرار فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول يعتبر نقطة انطلاق جديدة مع زيادة عدد السياح القادمين إلى الدولة، كما يعكس قدرتها على قيادة حركة تعافي قطاع السياحة الدولية باعتبارها إحدى أفضل الوجهات السياحية المستدامة على مستوى العالم، مؤكداً أن الإمارات كعادتها دائماً سباقة وتمهد الطريق لغيرها، حيث من المتوقع أن تلحقها بعض الدول في مثل هذا القرار المهم.

وجهة عالمية

وقال إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للمطعمين من جميع الدول من جميع دول العالم يؤكد الحرص الدائم من قبل الحكومة الرشيدة لتعزيز مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية، مشيراً إلى أن القرار سيسهم بشكل كبير في تعزيز وتنشيط حركة السياحة والسفر في دولة الإمارات.

وأضاف إسماعيل أن القرار سيسهم في استقطاب المزيد من السياح والزوار الدوليين، إضافة إلى تنويع الأسواق المستهدفة وزيادة التدفقات السياحية ورفع وتيرة الاستثمارات في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

نشاط سياحي

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والتطوير في شركة «نيرفانا» للسفر والسياحة، إن الحكومة لا تألو جهداً في سبيل اتخاذ أي قرارات داعمة للقطاع السياحي بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة عالمية مفضلة يتوافد إليها السياح من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف أن قرار فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للمطعمين من حول العالم إيجابي ويأتي في وقت من المتوقع أن تشهد فيه الدولة حالة من الرواج والنشاط السياحي بالتزامن مع موسم حافل بالأنشطة والفعاليات إضافة إلى الحدث الاستثنائي «إكسبو دبي»، موضحاً أن القرار يعطي رسائل طمأنة للسياح بأن الإمارات مستعدة لاستقبال العالم رغم تحديات الجائحة مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزوار والسياح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز