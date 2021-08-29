حملة «صيف الشارقة 2021» تختتم فعالياتها بنجاح

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة» حملة «صيف الشارقة 2021» وسط إقبال واسع من الزوار الذين استفادوا من مجموعة واسعة من العروض الترويجية والتجارب المتميزة والفرص الحصرية لقضاء عطلة الصيف في فنادق الإمارة.

ونجحت الحملة النوعية - التي امتدت بين 15 يوليو الماضي و28 أغسطس الجاري - في إبراز المقومات التنافسية والمزايا الجاذبة التي تعزز حضور الشارقة كوجهة سياحية عائلية استثنائية متكاملة عالية المستوى من حيث التجارب والمرافق المتعددة فيها.

وجاء تنظيم «صيف الشارقة 2021» في إطار التزام الهيئة بإطلاق مبادرات نوعية وحملات تسويقية وترويجية ترقى إلى مستوى التطلعات لتعزيز نمو قطاع السياحة، حيث تميزت الحملة بمجموعة مميزة من العروض السياحية الحصرية بما فيها الباقات المصممة خصيصاً للعائلات والحجوزات الفندقية التي تقدم تجربة مميزة للسياح القادمين إلى الشارقة في دفعة قوية لتعزيز السياحة الداخلية، وتسليط الضوء على المقومات والمشاريع الجديدة في الإمارة.

وأعرب خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته بالنتائج الإيجابية لحملة «صيف الشارقة» التي استعرضت للجمهور أبرز التجارب والأنشطة والخيارات التي يمكن أن يستمتع بها السياح خلال تواجدهم في إمارة الشارقة، ولا سيما في فترة يشهد فيها قطاع السياحة العالمية تحديات كبيرة.

وأضاف: استمرارنا في تقديم منتج سياحي محلي جاذب لزوار الإمارة وسياحها بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاع هو دليل واضح على مدى جاذبية الإمارة لأسواق العالم إلى جانب السوق المحلي.. لافتاً إلى أن الحملة هذا العام نجحت في دعم خطط وجهود تعزيز السياحة الداخلية والترويج لإمارة الشارقة كوجهة صيفية مثالية للعائلات لتنوع الأنشطة والتجارب الممتعة التي تقدمها للزوار مختلف الوجهات السياحية.

وقال إن الحملة عكست نجاحها في دعم رؤى «سياحة الشارقة» وخطط الهيئة الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة العالمية، مؤكدين بذلك حضورنا عالمياً، ومعلنين عودة الحياة الطبيعية للحراك الاقتصادي والسياحي في الإمارة مع امتثالنا وشركائنا لتطبيق جميع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية لتوفير بيئة آمنة ضمن أعلى معايير الراحة والطمأنينة لضيوف الإمارة الباسمة من داخل الدولة وخارجها.

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