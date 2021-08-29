عدنان كاظم: طيران الإمارات تحقق نتائج أفضل على درب التعافي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في غرب ووسط آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وسوف يعمل ستة من أعضاء الفريق الذين تقلبوا في مناصب قيادية عدة في الناقلة، وجميعهم من مواطني دولة الإمارات، على تنفيذ المبادرات التجارية عبر الأسواق الرئيسية، مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز موقعها القيادي وتنمية قاعدة عملائها مع استمرار الدول في تخفيف القيود على السفر. وتسري جميع التعيينات الجديدة اعتباراً من 1 سبتمبر 2021.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «نحن في وضع جيد لتحقيق نتائج أفضل على درب التعافي، وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية وتركيزنا على تنفيذ مبادرات العملاء والمبادرات التجارية الاستراتيجية، ومواصلة العمل في إعادة بناء شبكة خطوطنا بشكل عقلاني وبأمان واستدامة.

وسوف تساهم التنقلات ضمن الفريق التجاري في تعزيز هيكلنا الإداري عبر الأسواق الرئيسية. نحن فخورون بالعمل الجاد الذي أظهره مواطنو دولة الإمارات في هذه الأدوار لمواجهة تحديات الأشهر الـ18 الماضية، وما إعلاننا اليوم إلا تعبير واقعي عن التزامنا القوي بإعداد كوادر قيادية من العاملين لدينا».

جبر الجزيري، نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية. يعمل جبر الجزيري لدى طيران الإمارات منذ 16 عاماً. وشغل سابقاً مناصب مدير عمليات تجارية في كل من قطر وأوغندا وقبرص وتايلاند وباكستان، قبل أن يتولى أحدث منصب له كنائب رئيس في الهند ونيبال.

محمد النهاري، نائب رئيس العمليات التجارية في باكستان. تولى محمد النهاري مناصب عدة منذ انضمامه للعمل لدى طيران الإمارات قبل 18 عاماً، ومنها إدارة العمليات التجارية في كل من الكويت وإندونيسيا وسوريا ودولة الإمارات. وقد شغل منصب نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية.

محمد سرحان، نائب رئيس العمليات التجارية في الهند. تولى محمد سرحان سابقاً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في الهند، وكان أول منصب له منذ انضمامه للعمل لدى طيران الإمارات في عام 2009، مدير العمليات التجارية في ساحل العاج، انتقل بعدها، وبالترتيب إلى كل من فيتنام واليونان وتايلند وميانمار وكمبوديا.

راشد الفجير، مدير العمليات التجارية في إيران. بدأ راشد الفجير العمل لدى طيران الإمارات في عام 2013 كمتدرب إداري ضمن الفريق التجاري. وتولى إدارة العمليات التجارية في كل من سريلانكا، ومدير الدمام والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، ومدير تنزانيا، ثم مدير العمليات التجارية في المملكة المغربية أخيراً.

خلفان السلامي، مدير العمليات التجارية في المغرب. شغل خلفان السلامي سابقاً منصب مدير العمليات التجارية في السودان. وفي إطار برنامج التدريب الإداري الذي التحق به في عام 2015، تدرب خلفان في مدريد قبل أن يتولى إدارة العمليات التجارية في الكويت.

راشد صلاح الأنصاري، مدير العمليات التجارية في السودان. انتقل راشد الأنصاري من الكويت، وتولى منذ انضمامه إلى العمل لدى طيران الإمارات في عام 2017، أدواراً مساعدة في العمليات التجارية في كل من سنغافورة والمملكة الأردنية الهاشمية.

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