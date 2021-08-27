تمديد «صيف العروض» في أبوظبي حتى 11 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي «سياحة أبوظبي»، تمديد حملة «صيف العروض»، ضمن «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات» حتى يوم 11 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة المجال أمام المقيمين والزوار، للاستمتاع بالعروض الترويجية الاستثنائية والخصومات، التي تصل إلى 80% في أكثر من 3500 متجر في مراكز التسوق المشاركة بجميع أنحاء الإمارة.

وتواصل منصة «عروض أبوظبي»، ذراع التجزئة بـ«سياحة أبوظبي» حملة «تسوق واربح»، بالتعاون مع «فيزا»، شركة حلول الدفع الرقمية الرائدة، التي تمنح حاملي بطاقاتها فرصة دخول سحب على جوائز قيمة، بما في ذلك سيارة جديدة وحصة من 4 ملايين ميل من برنامج «ضيف الاتحاد» عند إنفاق 200 درهم على الأقل في المتاجر المشاركة حتى يوم 31 أغسطس الجاري، بينما يحصل حاملو بطاقات «فيزا الاتحاد» على 3 فرص في السحب عن كل 200 درهم ينفقونها.

وفي إطار «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات»، تشهد مراكز التسوق عروض «العودة إلى المدارس» لتلبية احتياجات الطلبة والعائلات استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد، ويوفر «ديرفيلدز مول»، عدداً من الجوائز، عبر المنافسة في ألعاب تفاعلية عند إنفاق 200 درهم على الأقل في المحلات المشاركة.

فيما يحظى المتسوقون في «بوابة الشرق مول» بفرصة الفوز بقسائم قيمتها 50,000 درهم عند إنفاق 200 درهم على الأقل، ويقدم «غاليريا مول» جوائز، تصل قيمتها إلى 3,500 درهم عند إنفاق 500 درهم على الأقل، ويحتضن دلما مول لعبة «امسح واربح» التي توفر أكثر من 1,000 جائزة، منها قسائم تسوق وحواسب محمولة وأجهزة «آيباد» وغيرها.

«صيف الآيس كريم»

ويمكن للمتسوقين اكتشاف تجربة منعشة غنية بنكهات الآيس كريم اللبناني ضمن حملة «صيف الآيس كريم»، بالتزامن مع استضافة علامات أصيلة مثل «نيتف كافيه» و«بوظة جدو» في «آيس كريم لاب» في «ياس مول» حتى يوم 31 الجاري.

ويجري تنظيم جميع فعاليات وعروض «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات»، وفق إجراءات وقائية صارمة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي.

وتشمل قائمة مراكز التسوق المشاركة في «موسم أبوظبي للتسوق والمأكولات»، «أبوظبي مول»، و«العين مول»، و«الظفرة مول»، و«الفوعة مول»، و«الجيمي مول»، و«الراحة مول»، و«الوحدة مول»، و«براري آوتليت مول»، و«بوابة الشرق مول»، و«بوادي مول»، و«دلما مول»، و«ديرفيلدز مول»، ومركز «فتوح الخير»، و«غاليريا مول» في جزيرة المارية، و«هيلي مول»، و«الخالدية مول»، ومركز مدينة زايد للتسوّق، و«مارينا مول»، و«مِزيَد مول»، و«مشرف مول»، و«نيشن تاورز مول»، و«رمال مول»، و«المول» في المركز التجاري العالمي، و«ياس مول».

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