"سي بي آر إي جروب": أداء قطاع السياحة بالإمارات يفوق نظيره العالمي

المصدر: دبي ـ سيد صالح

تفوق أداء قطاع السياحة بالإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري على الاتجاهات العالمية، التي تشير إلى التراجع في وصول الأفواج السياحية ومعدلات الإشغال الفندقي، بحسب التقرير الصادر أمس من «سي بي آر إي جروب» الأمريكية للاستشارات العقارية والخدمات الاستثمارية.

وأفاد التقرير بأن نسب التراجع في وصول الأفواج السياحية ومعدلات الإشغال الفندقي بالإمارات خلال النصف الأول من 2021، كان أدنى كثيراً من النسب العالمية خلال الفترة نفسها، الأمر الذي يعكس المرونة النسبية التي يتمتع بها قطاع الضيافة في الإمارات.

واستشهد التقرير بأحدث بيانات صادرة من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، والتي أفادت بأن عدد الرحلات الجوية الدولية على مستوى العالم في 2020 انخفضت بنسبة 85.4% بالمقارنة مع 2019، في الوقت نفسه، فإن الانخفاض في عدد الرحلات الدولية التي استقبلتها الإمارات خلال نفس فترة المقارنة لم يتجاوز 33.8%.

وفيما يخص الآفاق المستقبلية لأداء قطاع الضيافة بالإمارات، توقع التقرير آفاقاً إيجابية في ضوء مُضي الدولة قُدُما في برنامج تطعيم سكانها باللقاحات المُضادة لجائحة «كوفيد 19»، إلى جانب استضافة «إكسبو 2020 دبي» بدءاً من أكتوبر المقبل. وتوقع التقرير أن يُسهم القطاع في اقتصاد الإمارات بقيمة تُقدر بنحو 280.6 مليار درهم بحلول عام 2028.

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