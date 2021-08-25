«الاتحاد للطيران» تطلب من المسافرين لأبوظبي التسجيل في خدمة السفر الذكية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت الاتحاد للطيران عن وجوب تسجيل المسافرين عبر خدمة السفر الذكية التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية قبل خمسة أيام من موعد الرحلة إلى أبوظبي، وذلك اعتباراً من الجمعة الموافق 27 أغسطس.

وقالت «الاتحاد للطيران»، في تحديث عبر موقعها الإلكتروني: "إذا كنت مسافراً بتاريخ 27 أغسطس أو قبله، فيُرجى التسجيل في أقرب وقت ممكن قبل موعد رحلتك، مشيرة إلى تطبيّق بعض الإعفاءات.

وتتيح هذه الخدمة تسجيل بيانات المسافرين القادمين إلى الدولة، وبيانات تطعيمهم، فضلاً عن إدخال البيانات الخاصة بتاريخ فحص "PCR" ونتيجته، ما يسهل إجراءاتهم عند الوصول إلى الدولة. مؤكدة أن تسجيل شهادات التطعيم اختياري للمسافرين الراغبين في الاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الحاصلون على اللقاح في الدولة.

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