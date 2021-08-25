%24.5 حصة الإمارات من سعة الطيران أوسطياً

المصدر: دبي - عمرو عادل

بلغت حصة الإمارات من سعة شركات الطيران أوسطياً 24.5%، فيما وصلت السعة المقعدية، التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة، عبر مطارات الإمارات، 745 ألفاً و176 مقعداً خلال الأسبوع، الذي بدأ في 23 أغسطس الجاري، بحسب مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّد لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وسجلّت السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، تراجعاً هامشياً على أساس أسبوعي 0.5% مقابل 749 ألفاً و293 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران بالشرق الأوسط، سوف تشغل 3 ملايين و37 ألفاً و237 مقعداً الأسبوع الجاري، إذ تستحوذ السوق الإماراتية على 24.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

وبلغت الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران العالمية هذا الأسبوع 76.9 مليون مقعد، بزيادة 0.7% عن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال أقل بنحو 34% عمّا كانت عليه في الأسبوع نفسه قبل عامين.

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