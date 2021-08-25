دبي الأولى في عدد الرحلات على نظام «فيستا»

المصدر: (دبي - البيان)

احتلت دبي المرتبة الأولى في نظام «فيستا» من حيث عدد الرحلات خلال النصف الأول 2021. جاء ذلك وفق تقرير كشفت عنه مجموعة «فيستا» العالمية القابضة المتخصصة في الطيران الخاص، والذي أكدت فيه وجود نمو قياسي في المبيعات العالمية الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع الطلب على العضوية الجديدة وساعات الطيران إلى أداء تجاري استثنائي.

وذكرت المجموعة أن منطقة الشرق الأوسط تساهم بشكل كبير في نمو المبيعات العالمية الإجمالية للمجموعة، في حين أن الرحلات المشتركة إلى مطاري دبي الدوليين جعلت الإمارة الوجهة الأولى لرحلات المجموعة.

وقال توماس فلور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «فيستا»: كانت بداية استثنائية لعام 2021 لمجموعة «فيستا»، حيث إننا نحقق تقدماً رائداً في جميع أنحاء العالم لتعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالميًا في صناعة طيران الأعمال.

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