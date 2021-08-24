«سياحة أبوظبي» تحدد 4 طرق لاعتماد المرور الأخضر لنزلاء وزوار الفنادق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حددت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 4 طرق معتمدة لمعرفة نتائج فحوصات «كوفيد -19» وذلك للتحقق من حالة المرور الأخضر للزوار والنزلاء.

وأضافت الدائرة في تعميم وجهته لمدراء المنشآت السياحية والفندقية، أن الطريقة الأولى هي زيارة تطبيق الحصن للاطلاع على نتيجة الفحص (PCR)، والثانية زيارة الصفحة الإلكترونية لتطبيق الحصن.

وذكرت الدائرة أن الطريقة الثالثة عبر الرسائل النصية القصيرة لمستخدمي شبكة «اتصالات» من خلال إرسال حرف (R) متبوعاً بـ (مسافة) متبوعاً بـ (رقم التعريف الموحد أو رقم الهية الإماراتية) إلى الرقم 6336 للحصول على أخر تحديث لنتيجة الفحص.

وأشارت الدائرة إلى أن الطريقة الرابعة والأخيرة هو إجراء عملية اتصال بالهاتف الجوال لمستخدمي شبكة «اتصالات» على الرقم 48* متبوعاً (برقم التعريق الموحد أو رقم الهوية الإماراتية) ثم علامة # والضغط على اتصال، لتظهر للمستخدم أخر نتيجة أجراها للفحص.

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