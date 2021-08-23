مشاريع حتّا تحولها إلى وجهة عالمية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أعرب خبراء ومسؤولون في القطاع السياحي عن تفاؤلهم باعتماد 6 مشاريع سياحية جديدة ضمن خطة حتّا التنموية، حيث يعزز مكانة المنطقة المعروفة بطبيعتها الخلابة، إلى جانب إثراء المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في دبي، مؤكدين أن هذه المشاريع تحول حتّا إلى وجهة عالمية.

وأكدوا لـ«البيان الاقتصادي» أن المشروعات الجديدة ستكون خطوة مهمة وإضافة جديدة على مسار تعزيز تنوع المنتج السياحي في دبي في إطار تحقيق التكامل في تقديم أفضل الخدمات التي تناسب جميع شرائح وأذواق السياح.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد أخيراً عدداً من التصاميم لمشروعات سياحية جديدة، في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا.

وتضم المشروعات «قمة دبي الجبلية»، و«شلالات حتّا المستدامة»، والسماح لأهل حتّا ببناء 200 نزل عطلة ستوفر دخلاً سنوياً يزيد على 100 مليون درهم لأبناء المنطقة.

دور مهم

وستلعب تلك المشاريع دوراً مهماً في تعزيز السياحة الداخلية والاستدامة البيئية للمنطقة عبر تسليط الضوء على أهمية المحافظة على البيئة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز جودة الحياة لأفراد المجتمع.

وتعرف المدينة الجبلية التي تبعد عن دبي مسافة 130 كيلو متراً جنوب شرق وسط مدينة دبي، ويستغرق الوصول إليها ساعة ونصف الساعة، بقلاعها التاريخية ومزارعها الصحراوية الصغيرة، وتعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية التي تجذب السياح إليها من مختلف أنحاء العالم بفضل طبيعتها الصخرية الخلابة ومعالمها التراثية بالإضافة إلى هوائها النقي، وبيئتها الفطرية.

وتؤكد التقارير المتخصصة أن حتّا من الوجهات السياحية المتفردة في الإمارات، القادرة على حجز مكانها، مجدداً، وبسرعة، في قائمة الوجهات الأكثر إقبالاً، خلال هذا الموسم، نظراً لما تتمتع به من مناخ معتدل صيفاً، ولما تشتمل عليه من مقومات ملامح متميزة، تبرز معها وجهة عامرة بألوان الجذب، بفضل مفرداتها الثقافية والتراثية الغنية.

إضافة جديدة

وأكد سعيد العابدي، رئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تصاميم المشروعات السياحية الجديدة في إطار الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، يعكس رؤية القيادة الرشيدة التي تقف دائماً وراء تحول دبي للوجهة المفضلة للسياحة العالمية.

مضيفاً إن تلك الخطوة تمثل إضافة جديدة إلى المنتجات السياحية في دبي وهي السياحة الجبلية إلى جانب البحر والبر في إطار تحقيق التكامل والتنوع في تقديم أفضل الخدمات التي تناسب جميع شرائح وأذواق السياح.

وقال: إن دبي تعمل على تعزيز مقومات الجذب السياحي الثقافي في حتّا، ما يسهم في وضعها على خارطة السياحة الثقافية والبيئية للمنطقة والعالم، وأيضاً تعزيز المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في الإمارة بشكل عام من خلال تطبيق رؤية القيادة الحكيمة الرامية إلى استحداث فرص تنموية فاعلة تصب بشكل مباشر لخدمة وسعادة المواطن.

خطوة مهمة

وقال محمد عوض الله الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق» إن اعتماد التصاميم لمشروعات سياحية جديدة في منطقة حتّا، يمثل خطوة مهمة على مسار تعزيز تنوع المنتج السياحي في دبي والذي يتناسب وجميع الأنشطة التي يعشقها محبو السفر والسياحة.

وأضاف إن ذلك التنوع يؤدي لجذب الشرائح المختلفة من السائحين، وهو ما نجحت دبي في عمله بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث من الملاحظ زيادة أعداد زوار منطقة حتا التراثية، والتي تعتبر إحدى أهم الوجهات السياحية في الإمارات عاماً بعد عام حتى في ظل جائحة «كوفيد 19».

نقلة نوعية

وقال وليد العوا، المدير العام لفندق «تماني مارينا»، إن هذه المشاريع الجديدة والمبتكرة ستساعد في تطوير كبير ونقلة نوعية لمنطقة حتّا، بما في ذلك تحويلها إلى وجهة سياحية فريدة محلياً وعالمياً.

وإن دعم وتعزيز التكامل بين قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة والنقل يعد المحرك الأهم لتحويل هذه الوجهة التي تحظى بشعبية واسعة لمنطقة عالمية المستوى توفر للزائرين والعائلات تجربة ترفيهية سياحية متنوعة ومختلفة.

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