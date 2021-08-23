إلزام منشآت أبوظبي السياحية بفحص «كورونا» مرتين أسبوعياً

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

طلبت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي من المؤسسات السياحية ضرورة إجراء اختبار «كوفيد-19» للعاملين مرتين في الأسبوع تماشياً مع التدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة، في رسالة وجهتها أمس إلى مديري الفنادق في الإمارة، إن القرار بدأ تطبيقه اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

كانت الدائرة أصدرت تعميماً أخيراً بتحديد الطاقة الاستيعابية في المطاعم السياحية بنسبة 80% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتفعيل منظومة المرور الأخضر الخاصة بتطبيق الحصن.

كما حددت الطاقة الاستيعابية لجميع الفعاليات المجتمعية والرياضية والأعمال من مؤتمرات ومعارض، بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية بنسبة 60%، وتحديد الطاقة الاستيعابية لقاعات الأفراح والمناسبات بنسبة 60% شريطة ألا يتعدى الحضور 100 شخص.

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