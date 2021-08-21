كثافة مسافرين في مطار دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

شهد مطار دبي الدولي، أمس، ذروة سفر يومية جديدة مع انتعاش حركة السياحة والسفر الصيفية ونشاط التدفقات السياحية، مع تواصل تخفيف القيود الدولية على حركة السفر والسياحة، وسط توقعات بتواصل حالة الزخم في النصف الثاني من العام الجاري مع تواصل توسع شبكة طيران الإمارات و«فلاي دبي» المشتركة، إلى نحو 170 وجهة حول العالم.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قد أعلن أخيراً، أن «دبي الدولي»، المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بحركة السفر الدولية، مرجّح له التعامل مع أكثر من مليون مسافر في الفترة من 12 إلى 22 أغسطس الجاري، بمتوسط ذروته اليومية 100000 مسافر خلال عطلات نهاية الأسبوع، مع اعتماد الإجراءات والاشتراطات الصحية كافة لضمان سلامة وصحة المسافرين.

وظهرت الحركة النشطة جلياً في صالات المطار في الوصول والمغادرة، وتزامنت مع زيادة في حركة المسافرين في الأسابيع الأخيرة، في ظل ذروة حركة السفر في عطلة الصيف، وتخفيف قيود السفر لبعض الوجهات الرئيسة، علاوةً على قرب انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، الأمر الذي يؤكد مواصلة حالة الزخم في النصف الثاني من العام الجاري.

«مترو دبي»

وذكرت مؤسسة مطارات دبي، الشركة المشغلة للمطار، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مطار دبي الدولي يشهد عطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالمسافرين مع انتعاش حركة السياحة في الصيف، ما يعزّز حركة السفر في المطار، ودوّنت المؤسسة عبر «فيسبوك»: «لجميع الركاب القادمين إلى مطار دبي ، لضمان راحتكم، سيعمل «مترو دبي» لساعتين إضافيتين يومي الجمعة 20 أغسطس من 10:00 صباحاً، وحتى 3:00 صباح اليوم التالي، و27 أغسطس من 10:00 صباحاً وحتى 3:00 صباح اليوم التالي).

وأعلن مطار دبي الدولي، الذي يتربع على قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، أنه يتوقع زيادة عدد الضيوف القادمين، وأنه تم إنجاز الترتيبات كافة اللازمة لاستقبال المسافرين بالتعاون مع الشركاء لضمان الترحيب بضيوف الدولة بسلاسة.

وساهمت كل من طيران الإمارات و«فلاي دبي»، في تعزيز حركة الطيران الدولية من وإلى دبي مع العالم، بالتعاون مع مؤسسة مطارات دبي، وذلك بالتزامن مع تخفيف القيود العالمية على السفر، وشهدت الناقلتان الأساسيتان في الإمارة وشركات الطيران الأجنبية، طلباً كبيراً على السفر إلى وجهات عربية إقليمية من قبل العائلات.

تخفيف القيود

وخففت الإمارات في هذا الشهر القيود على السفر من عدة دول أفريقية وآسيوية، بما في ذلك رفع قيود السفر عن الركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية، بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا إلى جانب سهولة السفر إلى المملكة المتحدة والإمارات بعد أن نقلت بريطانيا، وهي سوق مهم آخر، الدولة من «القائمة الحمراء» للسفر إلى «أصفر».

وتجدر الإشارة إلى أن مطار دبي الدولي يخدم 68% من الوجهات في 94% من الدول على 70% من شركات الطيران مقارنة بما قبل جائحة «كوفيد 19».

واستقبل مطار دبي نحو 12 مليوناً و561 ألفاً و117 مسافراً في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز