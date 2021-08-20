«مطار دبي» يستعد لعطلة أسبوع مزدحمة

المصدر: (دبي - البيان)

يستعد مطار دبي الدولي اليوم لعطلة نهاية أسبوع مزدحمة بالمسافرين مع انتعاش حركة السياحة خلال الصيف.

وأعلن مطار دبي أنه يتوقع زيادة عدد الضيوف القادمين، وأنه تم إنجاز كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال المسافرين بالتعاون مع الشركاء لضمان الترحيب بضيوف الدولة بسلاسة.

ومن المقرر أن يعمل مترو دبي اليوم وغداً بشكل كامل من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 صباحاً، ويمكن للضيوف حمل حقيبتين بالإضافة إلى الأمتعة اليدوية على المترو، ما يجعل التنقل من المطار إلى كافة أنحاء المدينة أكثر سهولة ويسراً.

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