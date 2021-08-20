    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    تحديث قائمة الدول الخضراء للمسافرين القادمين إلى أبوظبي

    المصدر:
    • وام
    التاريخ:

    أعلنت دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي أمس "القائمة الخضراء" المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

    ومدرج أدناه القائمة الكاملة للدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:

    -أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك -السعودية -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان (جمهورية الصين الشعبية)
    -رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)

    وجار تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميًا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

    والقائمة سارية اعتبارًا من 20 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

    وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت أنه إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضًا الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية:
    -البحرين -اليونان -سيشل -صربيا.

     

    كلمات دالة:
    • الإمارات،
    • أبوظبي،
    • دائرة السياحة
    طباعة Email
    ↑ أعلى