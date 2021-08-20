5 خيارات للإقامة في «ريفيير» دبي

المصدر: دبي - البيان

يقدم فندق ريفيير دبي في منطقة الخليج التجاري بدبي، لضيوفه خمسة خيارات للإقامة هي غرفة ماي باد، وغرفة ما باد بلس، وغرفة فام باد، وجناح ريفيير سويت، وجناح ريفيير سويت أكس أل، ويعد الفندق من الفنادق العصرية التي تجمع بين روح الشباب وحب الاستكشاف وأصالة الضيافة السويسرية. ويتميز الفندق بأجواء سويسرية مريحة وحيوية وفريق عمل خدوم ومضياف يسعده تلبية أي طلبات بابتسامة وسرعة.

ويعتبر جناح ريفيير سويت أكس أل مهيئاً لاستقبال الضيوف على أكمل وجه، فالغرفة واسعة وفاخرة، والأثاث عصري ومريح، والديكورات ذات طابع سويسري ممتع وجميل يتماشى مع روح الفندق. فبمجرد الدخول إلى الجناح بأثاثه الجلدي الفاخر وخطوطه النحاسية العتيقة تشعر كما لو أنك سافرت إلى سويسرا بلا طيران وفحوصات وفترة حجر وتذاكر!

وكان تصميم الجناح عملياً وجميلاً في الوقت ذاته بالإضافة إلى توفر جميع المستلزمات التقنية الحديثة مثل تسجيل الدخول والخروج بلا لمس، ومفتاح الغرفة الإلكتروني، وغيرها من المستلزمات العصرية التي تشعرك بالراحة والأمان.

وردهة الفندق متميزة بأجوائها الدافئة وتصاميمها السويسرية الأصيلة ذات الطابع العصري والبسيط، حيث تزدان الردهة بعناصر سويسرية أصيلة مثل الزلاجات الثلجية ومجسمات الأبقار وغيرها من الأمور التي تبدو رائعة في صورك على الإنستغرام لتثير بها حسد أصحابك ومتابعيك! وكذلك كانت مطاعم الفندق ومرافقه، فكل زاوية تحكي حكاية سويسرية جميلة.

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