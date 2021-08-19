سالم القاسمي: الدعم الحكومي لقطاع الطيران جعل من الإمارات وجهة رئيسية للسياح والمستثمرين

المصدر: رأس الخيمة – وام

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الطيران المدني، برأس الخيمة أن الدعم والاهتمام الحكومي في قطاع الطيران وتوفير بنية تحتية صلبة لهذا القطاع جعل من الإمارات وجهة رئيسية للسياح والزوار والمستثمرين من مختلف بلدان ودول العالم.

وكشف خلال استضافته في برنامج العين الساهرة الذي تنظمه إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة عن وجود أفكار لإنشاء معهد للطيران في رأس الخيمة يتولى مسؤولية التدريب والتأهيل في قطاع الطيران المدني.

وأضاف الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن التطور السياحي الشامل الذي تعيشه رأس الخيمة بفضل الدعم المتواصل من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي انعكس ايجاباً على قطاع الطيران في رأس الخيمة الذي استطاع بفضل التزامه بتطبيق الاجراءات والاشتراطات التي تدفع باتجاه خلق مفهوم الاستدامة والحفاظ على البيئة .

فضلاً عن مجابهة تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما كان له أكبر الأثر في نمو الرحلات عبر مطار رأس الخيمة الدولي الذي يسير خلال الصيف 25 رحلة أسبوعياً وتصل إلى 55 رحلة خلال فصل الشتاء.

وأشاد رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة بالتعاون المثمر من قبل وزارة الداخلية ودعمها المستمر من خلال إدارة شرطة المنافذ والمطارات مما يسهم في تعزيز الأمن والأمان وتقديم الخدمات بجودة عالية تنجز معاملات المسافرين بالسرعة القصوى الممكنة مع التقيد بالاشتراطات والمعايير الموضوعة في ذات الوقت.

مشيراً إلى أن نسبة التوطين في دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة تتعدى الـ 70 بالمئة بينما تصل إلى ما يقارب نسبة 100 بالمئة في مطار رأس الخيمة الدولي في صورة تجسد اهتمام الحكومة الرشيدة في دعم العنصر البشري الوطني وإتاحة الفرصة أمامه لخدمة وطنه والمشاركة في دعم مسيرة البناء والتطور الشامل فيه.

وذكر الشيخ سالم القاسمي وجود خطط مستقبلية لتطوير مطار رأس الخيمة وتحديث أجهزته ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيه في مناولة المسافرين والشحن وغيرها باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية في الإمارة بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، لافتاً إلى نجاح جهود دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة في الترويج للإمارة خارجياً كوجهة سياحية واستثمارية ما انعكس من خلال التزايد المطرد في أعداد السياح والزوار وأصحاب رؤوس الأموال.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عن فخره باستضافة الإمارات للحدث العالمي إكسبو 2020 في إمارة دبي والذي سيكون له دور هام في استقطاب المزيد من الزوار ودعم قطاع الطيران المدني بالدولة كما أنه سيشكل فرصة سانحة لمطارات الدولة للترويج لخدماتها ودعم جهودها في طريق تحقيق الاستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية للدولة.

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