«أي أس جي سي» تسلم فندق «25 ساعة» الأضخم من نوعه

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

سلمت «أي أس جي سي» للإنشاءات «أحد عمالقة الإنشاءات في المنطقة مشروع فندقي تابع لشركة أكور للفنادق، ويحمل العلامة الفندقية «25 ساعة» ويقع في منطقة «ون سنترال»، ضمن مركز دبي التجاري العالمي، على أن يجري افتتاحه أمام السياح أواخر العام الجاري.

وقال المهندس عماد عزمي، الرئيس والشريك المؤسس لـ«أي أس جي سي» للإنشاءات، إن فرق العمل في الشركة باشرت تشييد المشروع في 2018 بعد اختيارها لتنفيذ المشروع.

موضحاً أن مهندسي الشركة نجحوا في ترجمة المفهوم الهندسي والعمراني الذي أبدعته شركة «هوبكنز اركيتكس» البريطانية، والذي يدور حول الاحتفاء بالتفرد والتميز، إذ يتمتع الفندق بتصميم حصري يستهدف النزلاء العصريين الحريصين على مواكبة أحدث التوجهات الثقافية.

وأشار عزمي إلى أن مشروع فندق «25 ساعة» يضاف إلى سجل مشروعات الشركة المميزة، لا سيما أن الفندق الجديد بعد أضخم فندق للعلامة الفندقية على مستوى العالم وأول فنادق المجموعة في الشرق الأوسط، وهو الـ 13 في محفظة أكور، التي تتوزع على 9 مدن أبرزها زيوريخ وفيينا وباريس.

ويضم الفندق، الذي سلمته «أي أس جي سي» للإنشاءات» في مجمع «ون سنترال»، ضمن مركز دبي التجاري العالمي 434 غرفة موزعة على 9 طوابق، إضافة إلى طابق أرضي وأربعة طوابق للأقبية. تطل جميع الغرف على ساحات فناء ذات مناظر طبيعية أو إطلالات مباشرة على أبراج الإمارات. يحتوي المبنى على مستويين من الأسطح الصالحة للسكن، يحتويان على حمامات سباحة ونواد صحية وقضبان خارجية مظللة بهياكل خفيفة الوزن بأشرعة قماشية.

يستوعب الطابق الأرضي والأول مجموعة متنوعة من مرافق الاجتماعات والمؤتمرات المصممة لتوفير أماكن متعددة الوظائف، مع المفاهيم المبتكرة لمطاعم المأكولات والمشروبات وقاعة رقص كبيرة مرتبة بذوق على مستويين، يلبي الفندق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتطلبات.

ويرتكز تصميم الفندق على مفاهيم المطاعم والمقاهي، التي تعزز التواصل الاجتماعي وروح المغامرة والتصميم المبتكر، وتم تشييده ليكون ملتقى اجتماعياً ينبض بالحياة والحيوية، التي تتفق مع روحية دبي.

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