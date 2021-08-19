رمز مشترك بين طيران الإمارات و«أزول» البرازيلية

المصدر: (دبي- البيان)

وقّعت طيران الإمارات اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية «أزول Azul»، ستتيح للعملاء الاتصال بسهولة من وإلى ثماني مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات العالمية، عبر ساو باولو. ونالت الاتفاقية مصادقة وكالة الطيران الفيدرالية البرازيلية.

ويمكن شراء التذاكر عبر emirates.com أو من خلال مكاتب المبيعات المحلية ووكلاء السفر المعتمدين اعتباراً من 18 أغسطس الجاري للسفر اعتباراً من 25 أغسطس 2021.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «البرازيل سوق مهمة لنا، ويؤكد تعاوننا مع أزول التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة، وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا وتوفير اتصال محسّن وسلس ومريح بين ثماني مدن في البرازيل من/‏‏ إلى دبي وشبكتنا العالمية عبر ساو باولو».

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للعائدات في أزول آبي شاه بالشراكة مع طيران الإمارات، وقال:

«بصفتنا أكبر ناقلة جوية في البرازيل من حيث عدد الوجهات، فإن هذه المشاركة بالرمز ستوفر لعملائنا اتصالاً لا مثيل له داخل البرازيل وحول العالم». وترتبط طيران الإمارات حالياً باتفاقيات رمز مشترك مع 21 ناقلة جوية، وشركتي سكة حديد. ولديها، بالإضافة إلى ذلك اتفاقيات إنترلاين مع أكثر من 106 شركات طيران، وسكة حديد حول العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز