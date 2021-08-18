150 مليون درهم تمويلاً لمشروع «باي ريزيدنس» في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

وقعت شركة رأس الخيمة العقارية، إحدى الشركات المتخصصة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية السياحية في دولة الإمارات، وبنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك»، اتفاقية قرض لأجل بقيمة 150 مليون درهم؛ لتمويل مشروع «باي ريزيدنس» في جزيرة الحياة في ميناء العرب.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية، وبيتر إنغلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني.

وسوف يُسهم مشروع «باي ريزيدنس» السكني المتعدد الخدمات في تعزيز محفظة مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية عالية الجودة وإثراء نوعية الحياة في إمارة رأس الخيمة. إذ تُعدّ جزيرة الحياة، إحدى الجزر التي يتألف منها مشروع ميناء العرب، التي شهدت اهتماماً كبيراً منذ إطلاقها، وقد جذب المشروع إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمشترين.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: «يسعدنا توقيع اتفاقية القرض هذه مع بنك رأس الخيمة الوطني، الذي سوف يوفر لنا تسهيلات مالية من شأنها أن تسهم بتعزيز ثقة المستثمرين في هذا المشروع وفي السوق العقاري برأس الخيمة. كما سوف يلعب مشروع «باي ريزيدنس» دوراً رئيساً في إثراء التصميم العام لكامل جزيرة الحياة ويجذب في الوقت ذاته مزيداً من المستثمرين والسكان إلى هذه الوجهة الاستثنائية».

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