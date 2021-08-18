«سياحة عجمان» تحصد شهادة آيزو لإدارة أمن المعلومات من «بيرو فيريتاس»

المصدر: عجمان- البيان

حصلت دائرة التنمية السياحية في عجمان على شهادة آيزو لنظام إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001:2013 من مكتب «بيرو فيريتاس» العالمي، تقديراً لجهودها المتواصلة في رفع كفاءة أداء القطاع السياحي في الإمارة، ومواكبة التطوّر وتقديم أحدث التقنيات، وضمان حماية وأمان البيانات، لتقديم تجربة سياحية فريدة للزوار والشركاء والمستثمرين.

وتمنح هذه الشهادة للهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، التي تحسّن وتطوّر وتنظّم باستمرار عملية إدارة أمن المعلومات لديها، وتوفر البنية التحتية التكنولوجية المناسبة لحماية المعلومات والخدمات المقدمة، وفقاً لأحدث الأنظمة والتقنيات المعتمدة عالمياً، وتلبية لاحتياجات الموظفين والمتعاملين وذوي المصلحة.

من ناحيته، أكّد صالح محمد الجزيري، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان أن الدائرة تعمل باستمرار، من أجل تقديم تجربة سياحية فريدة للسياح بشكل خاص، وللقطاع السياحي بشكل عام، وانطلاقاً من هذا التوجّه، وفي ظل تطورات تقنية الرقمنة السريعة، التي يشهدها العالم، كان لا بدّ من اعتماد أحدث الأنظمة وأفضل الأسس وأكثرها ريادة بطريقة فعالة، وتصنيف وحماية هذه البيانات حسب حساسيتها بأفضل وسائل الأمان الرقمي، لما لها من قيمة مهمة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

وأضاف الجزيري: إن البنية التحتية الريادية والخدمات المتطورة، التي تقدّمها عجمان تهدف بشكل أساسي إلى استقطاب الاستثمارات السياحية إلى الإمارة وإنجاز نقلة نوعية سريعة وآمنة للطريقة، التي تدار بها كل العمليات المرتبطة بالمنشآت السياحية، وتعزز تجربة الزوّار والسياح.

وأردف قائلاً: إن حماية هذه البيانات والمعلومات بأفضل الإجراءات والسياسات والوسائل والبرامج يعدّ من ضمن سعي الدائرة لدعم استراتيجية الإمارة في التحوّل الرقمي، وفق أفضل المعايير العالمية، ما سينعكس إيجاباً على التجربة السياحية في الإمارة.

وكانت قد حصدت دائرة التنمية السياحية في عجمان سابقاً على العديد من الشهادات من «بيرو فيريتاس»، منها آيزو نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات 20000-1:2018، آيزو استمرارية الأعمال 22301:2019، آيزو الصحة والسلامة المهنية 45001:2018، وآيزو البيئة 14001:2015، وذلك على جهودها الحثيثة لتقديم أعلى المعايير في قطاع السياحة.

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