سوندر الأمريكية للضيافة تضيف 300 وحدة فندقية بتشغيل برجين في دبي

المصدر: سان فرانسيسكو- البيان

كشفت سوندر، شركة الضيافة المتخصصة ومقرها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية والتي ترسي مفهومًا جديدًا لتجربة الضيوف من خلال الجمع بين التكنولوجيا والتصميم، عن إضافة برجين جديدين إلى محفظتها المتنامية في دبي. ومن خلال توقيع اتفاقية مع شركة الفتان العقارية، ستقوم سوندر بإدارة وتشغيل اثنين من أبراج الفتان الثلاثة في وسط المدينة قبالة برج خليفة تحت اسم أبراج سوندر داون تاون.

تضم هذه الأبراج شققًا فسيحة مؤلفة من غرفتي نوم وثلاث غرف نوم، تتراوح مساحتها بين 1900 و2400 قدم مربع، وتضيف أكثر من 300 وحدة إلى محفظة سوندر التشغيلية الحالية في دبي. تدير الشركة حاليًا وتشغّل جميرا بيتش ريزيدنس سويتس، وهو فندق مؤلف من 164 وحدة في جميرا بيتش ريزيدنس مضى على افتتاحه أكثر من عام. كذلك، تسعى سوندر للتوسع بشكل أكبر في المدينة وتحديداً في نخلة جميرا ودبي مارينا ولا مير وسيتي ووك ومركز دبي المالي العالمي في دبي.

وقال سوبي جوزيف، المدير التنفيذي لشركة الفتان العقارية: يسرّنا أن نواصل تعاوننا مع سوندر التي تعتمد نهجًا مبتكرًا يتمحور حول تجربة الضيوف ويلبي تفضيلات المسافرين العصريين سواء كانوا من العائلات أو رواد الأعمال في دبي. سوندر هي شركة ذات رأس مال جيد توفّر راحة البال والدخل الثابت للأصول العقارية. وبالنسبة إلينا، نعتبر سوندر أحد أفضل شركائنا العقاريين في دبي«.

وقال مارتن بيكارد، الرئيس العالمي لقطاع العقارات في سوندر:»نتطلّع إلى مواصلة توسّعنا في دبي فهي إحدى أكثر المدن التي تشهد إقبالاً في العالم، وهي تشتهر بتصميمها وهندستها المعمارية الراقية وهي مركز عقاري عالمي.

كل تلك السمات تتناسب تمامًا مع علامة سوندر ورسالتها، ونحن نخطط لمواصلة توسيع حضور سوندر في المنطقة. لقد لمسنا أداءً قويًا من الفندق الذي افتتحناه في دبي، جميرا بيتش ريزيدنس سويتس. ويسعدنا أن نتعاون مجددًا مع شركة الفتان العقارية لتشغيل رابع أكبر اتفاقية لشركة سوندر من حيث الوحدات.

وفي خطوة لتعزيز توسع الشركة في المنطقة، عيّنت سوندر مؤخرًا ريشاد بوناوالا في منصبه الجديد كمدير للعقارات في دبي. يتمتّع ريشاد بأكثر من 15 عامًا من الخبرة العالمية في تطوير العقارات والضيافة والاستحواذ، وذلك بعدما أمضى فترة من مسيرته المهنية في دبي مع مجموعة جميرا، وويتبريد (فنادق بريميير إن)، وقسم العقارات والضيافة في شركة إرنست أند يونغ.

يقع المقر الرئيسي لشركة سوندر في سان فرانسيسكو، ولديها فنادق في أكثر من 35 مدينة عبر تسع دول، وهي تدير قرابة 15.000 وحدة تشغيلية وتعاقدية في جميع أنحاء العالم.

تتعاون الشركة مع مالكي العقارات وأصحاب العقارات لاستئجار المباني والشقق الفندقية وتصميمها وإدارتها وتشغيلها. وتنفرد سوندر في قطاع الضيافة كونها تعمل على تحفيز التفكير المتقدم وغرس التكنولوجيا في تجربة الضيف.

وتتيح هذه التجربة المدعومة بالتكنولوجيا للضيوف تحكمًا كاملاً في إقامتهم بدءًا من الحجز، فالتفاعل مع الخدمات، وصولاً إلى تسجيل المغادرة عبر الهواتف المحمولة في أي مكان وزمان باستخدام تطبيق سوندر.

وتضمّ جميع وحدات سوندر في دبي مطبخًا مجهزًا بالكامل وشرفة، وتتيح للضيوف إمكانية الوصول إلى الصالة الرياضية والمسبح الكبير فضلاً عن الاستفادة من خدمات غسيل الملابس. ومن المقرر افتتاح برجي سوندر داون تاون رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.

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