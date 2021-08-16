«الطيران المدني»: تعليق الرحلات الجوية إلى أفغانستان

المصدر: وام

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران المسجلة في دولة الإمارات إلى مطارات جمهورية أفغانستان نظراً للأحداث الراهنة.

وذكرت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم، أنها تتابع آخر التطورات التي تشهدها أفغانستان، وتقييم الأوضاع الراهنة بالتنسيق مع الجهات المعنية والناقلات الوطنية في دولة الإمارات، لضمان التشغيل الآمن لشركات الطيران في الدولة.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها تضع أمن وسلامة الطيران المدني على رأس قائمة أولوياتها.

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