فندق مي دبي يكشف عن محفظة تصاميم عالمية تعكس جمال دبي العمراني

المصدر: دبي - البيان

كشف فندق مي دبي، الفندق الوحيد في الشرق الأوسط المصمم داخلياً وخارجياً بالكامل من قبل المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، عن محفظته الجديدة من الأجنحة العصرية التي تقدم للضيوف تجربة عالمية لا مثيل لها. ويشكل الفندق، من موقعه في مبنى ذا أوبس المذهل التابع لشركة أمنيات العقارية، الوجهة المثالية للباحثين عن أجواء غنية بالفنون والأناقة وتجارب الطعام والموسيقى. كما تتميز أجنحة الفندق بطابع عصري أنيق مع زوايا حادة وواسعة ومواد فاخرة تعكس اللمسة الفريدة لتصاميم زها حديد.

ومن بين هذه الأجنحة، يتميز جناح سويت مي الفاخر، بإطلالته الخلابة على برج خليفة وأفق دبي المتألق. ويجمع بين الرفاهية والراحة، ليضمن للنزلاء الاسترخاء وتجديد النشاط مع حوض الجاكوزي في حمام الجناح وطاولة البلياردو العصرية وركن المشروبات الخاص.

في حين يقدم جناح بيرسوناليتي سويت خياراً مثالياً للنزلاء الباحثين عن الراحة والابتعاد عن ضجيج الحياة، فهو يستوحي تصميمه الواسع من كثبان الرمال الذهبية ويتميز بإطلالات مذهلة على مبنى ذا أوبس وقلب مدينة دبي. ويضم الجناح، الذي يُعد تجربة استثنائية في عالم الفنادق، غرفة نوم منفصلة وحماماً رخامياً فاخراً لضمان إقامة مميزة.

وتشمل خيارات المحفظة أيضاً جناح باشن سويت الذي يجمع في تصميمه بين الشكل الأنيق والخدمة العملية، ويعكس الجمال في جميع تفاصيله، حيث يستحضر روعة مدينة دبي بأضوائها الطبيعية من خلال نوافذه الزجاجية الممتدة من الأرضية إلى السقف وتصميمه المميز بدرجات ألوان الصحراء المذهلة أو زرقة الليل الهادئة.

ويقدم فندق مي دبي لمحبي الأجواء العصرية جناح شيك سويت الذي يضم سريراً بالحجم الملكي مع حمام كبير خاص ونوافذ واسعة تطل على المشاهد الخلابة لمدينة دبي وتشكل وجهة مثالية لاكتشاف المدينة. ويتميز جناح شيك سويت بتصميمه الملون بتدرجات الأزرق المريح مع مساحات فسيحة تنقل النزلاء إلى عالم من الهدوء والسكينة.

ويلتزم فندق مي دبي بتوفير أحدث التقنيات الفاخرة لضيوفه، إذ يحرص على تجهيز كافة الأجنحة بشاشة LED وأنظمة ذكية للصوت والإضاءة. كما يضمن الفندق إقامة لا تنسى مع فريق أورا المتوفر دائماً لإرشاد الضيوف إلى تجارب ثقافية استثنائية ومطاعم رفيعة المستوى.

ويوفر منتجع الفندق ويلنس سبا ملاذاً هادئاً للراحة والعناية، إذ يمكن للضيوف الهروب من ضجيج الحياة مع تشكيلة واسعة من جلسات التدليك وعلاجات السبا على يد خبراء من حول العالم، إضافة إلى جلسات خاصة للأزواج الراغبين بالاستمتاع بالهدوء.

توفر الأجنحة المميزة لدى فندق مي دبي خياراً مثالياً لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ضمن مساحات واسعة ومصممة لتوفير الراحة وتجارب الرفاهية والاسترخاء.

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