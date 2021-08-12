«دبي للسياحة»: رفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية إلى 100%

المصدر: دبي - البيان

أفادت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، بأنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع مرافق المنشآت الفندقية إلى 100%، مع رفع الطاقة الاستيعابية لجميع دور العبادة من 30 إلى 50%.

جاء ذلك في تعميم أصدرته للدائرة حصلت «البيان» على نسخة منه، بعنوان «تسهيل الإجراءات الاحترازية اعتباراً من اليوم الخميس 12 أغسطس 2021، موجه إلى مستثمري ومدراء المنشآت الفندقية والمطاعم والمرافق والصالات في إمارة دبي.

وذكرت الدائرة، أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية لجميع المرافق الترفيهية والمتاحف ودور السينما والأنشطة السياحية إلى 80%.

فعاليات الأعمال

وقالت إنه بالنسبة لفعاليات الأعمال تم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100% مع الالتزام بجميع بروتوكولات فعاليات الأعمال الصادرة من الدائرة.

الفعاليات المجتمعية

وأضافت الدائرة، في التعميم أنه بخصوص الفعاليات المجتمعية، سيتم زيادة عدد المشاركين إلى 2500 فرد للأماكن المغلقة و5000 للأماكن المفتوحة مع عدم إلزامية اللقاح.

المطاعم والمقاهي

وبشأن المطاعم والمقاهي، أوضحت الدائرة أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80%، مع امكانية تقليل مسافة التباعد الاجتماعي بين الطاولات من مترين إلى 1.5 متر، علاوة على العودة الى أوقات العمل المعتادة ما قبل الجائحة مع الالتزام بالتصاريح والارشادات، مضيفة أنه بإمكان المطاعم والمقاهي تمديد الأنشطة الترفيهية إلى الثالثة صباحاً مع الالتزام بالقواعد العامة.

الفعاليات الترفيهية والرياضية

وأضافت الدائرة، أنه سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية لجميع الأماكن التي تقام فيها الفعاليات (شاملة الجماهير) إلى 60% بدون تحديد الحد الأقصى للمشاركين، مع عدم إلزامية اللقاح.

وبموجب التعميم، سيتم السماح بالفعاليات الترفيهية (ذات الحركة الحرة) واقتصارها لمتلقي اللقاح بحيث لا يتعدي عدد الحضور عن 5 آلاف شخص مع الالتزام بالقواعد العامة.

وأكدت إلزامية اللقاح لمقدمي العروض للمقيمين في الدولة، أو إجراء فحص (بي سي آر) لمقدمي العروض غير الملقحين قبل 24 ساعة من الفعالية.

وبخصوص الفعاليات المؤسسية وحفلات توزيع الجوائز، سيتم زيادة عدد المشاركين بحد أقصى 1000 شخص وعدم إلزامية اللقاح، وفق التعميم.

الأنشطة الاجتماعية

وحول الأنشطة الاجتماعية، أفادت الدائرة بأنه سيتم زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 60% وبما لا يتعدى 300 شخص مع عدم إلزامية اللقاح.

وأكدت على تعهد صاحب الحفل على تحمل المسؤولية التامة في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، ويمنع دخول من لديه أي أعراض صحية وتشجيع الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من حضور الحفل حفاظا على الصحة العامة.

وأشارت الدائرة، إلى أنه تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية للقطاع السياحي جاء وفقاً لاعتماد مركز التحكم والسيطرة، وعليه تم توجيه كافة المعنين للالتزام بها.

ونبهت بضرورة التقيد بشكل كامل بالتدابير الاحترازية والإجراءات الصادرة مسبقاً.

وأضافت الدائرة، في التعميم أنها ستقوم بشكل مستمر بتقييم الوضع المستجد مع السلطات الصحية، منوهة بالتعاون والجهد من جانب الشركاء الرئيسيين لخدمة الصالح العام وحماية سلامة وصحة المجتمع.

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