«الاتحاد للشحن» تستعيد 90 % من وجهاتها

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن استعادة 90% من الوجهات التي اعتادت تسيير رحلات منتظمة إليها قبل أزمة «كوفيد 19»، وسجلت زيادة بنسبة 20% على حمولتها مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»: «حافظت «الاتحاد للشحن» على عمليات الشبكة خلال فترة الأزمة ووفرت الاستطاعة والإمكانيات المناسبة لتلبية الطلب على المسارات الرئيسية، الأمر الذي نتج عنه زيادة ملحوظة في الحمولة المنقولة لمختلف أنحاء العالم».

خدمات إضافية

ونجحت الشركة في تلبية خدمات إضافية على المسار الآسيوي، وذلك بفضل عمليات الشحن ومبادرة تحميل مقصورات الطائرات، حيث تمّ تعديل خمس طائرات بوينج 777 وذلك بإزالة مقاعد الركاب لتوفير قدرة استيعابية أكبر على المسارات الرئيسية مثل دكا وهو تشي مينه.

وتابع بدر آل علي: تمّ تحقيق معدّل قياسي من الحمولات على عدد من الرحلات الآسيوية، بما في ذلك أكثر من 58.000 كيلو جرام من دكا، و52.000 كيلو جرام من هو تشي مينه. ومنذ مطلع العام، قامت «الاتحاد للشحن» بأكثر من 200 رحلة شحن إلى 30 وجهة خارج شبكتها، 20% منها بالنيابة عن الحكومة الإماراتية. ومنذ يناير 2021، نفذت «الاتحاد للشحن» خدمات شحن إلى دول مثل البوسنة والهرسك، وجزر القمر، وغينيا الاستوائية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وموزمبيق، والسنغال، وغيرها من الدول في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

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