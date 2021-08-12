«طيران الإمارات» تعيد طاقتها الكاملة إلى 29 مدينة

المصدر: دبي - البيان

تواصل «طيران الإمارات» توسيع نطاق عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية، وذلك استجابة للنمو الكبير في الطلب بعد الإعلان أخيراً عن بروتوكولات لتسهيل دخول القادمين إلى دولة الإمارات من 12 دولة، وقيام المملكة المتحدة بنقل دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء الخاصة بالسفر الدولي.

ومواكبة منها لتخفيف القيود على السفر، سوف تعيد «طيران الإمارات» توفير طاقتها الاستيعابية إلى مستويات ما قبل الجائحة إلى 29 مدينة على أكثر من 270 رحلة عبر شبكة خطوطها، بالإضافة إلى تعديل جداولها لزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية مع تنامي الطلب على الرحلات الدولية للسياحة والأعمال.

وسوف تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 73 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر المقبل بما في ذلك 6 رحلات في اليوم إلى لندن هيثرو، ورحلتان يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر و10 رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام ورحلة يومية إلى غلاسكو.

رحلات لندن

وبدأت «طيران الإمارات»، اعتباراً من أمس خدمة مطار لندن هيثرو بثلاث رحلات يومياً بطائرات A380. وسوف ترفع عدد الرحلات تدريجياً خلال أغسطس الجاري وسبتمبر المقبل، ليصل العدد إلى لندن هيثرو بحلول منتصف أكتوبر، إلى 6 رحلات يومياً، 4 منها بطائرات A380. وتوفر «طيران الإمارات» للعملاء في مختلف محطاتها، الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة، أفضل الخيارات لمواصلة رحلاتهم عبر دبي، وخصوصاً القادمين من مدن رئيسية في أفريقيا، مثل جوهانسبرغ وكيب تاون ولوساكا.

تخدم «طيران الإمارات» حالياً 12 مدينة في الولايات المتحدة بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وسوف تضيف مزيداً من الرحلات إلى كل من هيوستن وبوسطن وسان فرانسيسكو خلال أغسطس الجاري لاستيعاب النمو الموسمي للطلب على السفر.

كما ستعزز الناقلة السعة المتاحة على رحلاتها الأسبوعية الأربع إلى «نيويورك جيه اف كيه» باستخدام طائرات A380 اعتباراً من 13 أغسطس الجاري. وسوف تواصل الناقلة إجراء تعديلات على الجدول الزمني والسعة لتلبية متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات على الوجه الأمثل.

وزادت «طيران الإمارات» عدد رحلاتها إلى جوهانسبرغ من رحلة واحدة في اليوم إلى 11 رحلة أسبوعياً بإضافة 4 رحلات مرتبطة مع دربان، كما تخدم الناقلة كيب تاون بثلاث رحلات أسبوعياً.

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