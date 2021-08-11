أنانتارا تطلق منتجعاً جديداً بجزر العالم في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت فنادق ومنتجعات وسبا أنانتارا افتتاح عقار جديد بجزر العالم في دبي. وتدير العلامة الفاخرة 9 فنادق ومنتجعات في المنطقة، تقع 6 منها في الإمارات، وسيتم افتتاح المشروع الجديد في الربع الرابع من العام 2021.

وأصبح منتجع أنانتارا جزر العالم دبي في مراحل تطويره الأخيرة. ويُعتبر المنتجع الجديد أول فندق في قارة أمريكا الجنوبية ضمن مشروع جزر العالم. وسيتم تخصيص الجزيرة بأكملها للمنتجع، حيث سيتمكّن الضيوف من الوصول إليه في غضون 15 دقيقة فقط من الرصيف الكائن في منتجع أنانتارا النخلة دبي.

وسيضمّ المنتجع 70 جناحاً وفيلا مزوّدة بحوض سباحة وإمكانية الوصول إلى الشاطئ. ومنتجع أنانتارا جزر العالم دبي مملوك لشركة سفن تايدز القابضة. وقال ديليب راجاكارير، هو الرئيس التنفيذي في مجموعة فنادق ماينور وهي الشركة الأم التي تشمل علامة أنانتارا،: سيكون منتجع أنانتارا جزر العالم دبي هو أول منتجع يبرز في هذا المشروع، وسيوفر لضيوفه ملاذاً مميزاً قبالة شواطئ دبي. ويجسد المنتجع أصالة مجموعة فنادق أنانتارا وفخامتها ويتميز بأجوائه الاستوائية وموقعه الاستراتيجي.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي في شركة سيفن تايدز: تُعتبر أنانتارا إحدى أرقى العلامات الفندقية الفاخرة في العالم وهي عنوان الفخامة في دبي والإمارات. من هذا المنطلق، توثّق سيفن تايدز وأنانتارا علاقتهما من خلال تشييد هذا المنتجع الجديد على جزر العالم، وهو يشكل إنجازاً إضافياً في عالم الضيافة بالإمارة. وتتولّى أنانتارا حالياً تشغيل أكثر من 40 فندقاً ومنتجعاً في جميع أنحاء آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الهندي، ومن المرتقب إقامة مشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

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