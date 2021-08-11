طيران الإمارات تكثف عملياتها وتعزز الاتصال عبر شبكة خطوطها

المصدر: البيان

تواصل طيران الإمارات توسيع نطاق عملياتها عبر شبكة خطوطها العالمية، وذلك استجابةً للنمو الكبير في الطلب بعد الإعلان مؤخراً عن بروتوكولات لتسهيل دخول القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 12 دولة، وقيام المملكة المتحدة بنقل دولة الإمارات إلى القائمة الصفراء الخاصة بالسفر الدولي.

ومواكبة منها لتخفيف القيود على السفر، سوف تعيد طيران الإمارات توفير طاقتها الاستيعابية إلى مستويات ما قبل الجائحة إلى 29 مدينة على أكثر من 270 رحلة عبر شبكة خطوطها، بالإضافة إلى تعديل جداولها لزيادة عدد الرحلات والسعة المقعدية مع تنامي الطلب على الرحلات الدولية للسياحة والأعمال.

تعزيز الخدمات من وإلى المملكة المتحدة

سوف تعزز طيران الإمارات خدماتها إلى المملكة المتحدة لتصل إلى 73 رحلة أسبوعياً بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بما في ذلك 6 رحلات في اليوم إلى لندن هيثرو، ورحلتان يومياً بطائرات A380 إلى مانشستر، وعشر رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام ورحلة يومية إلى غلاسكو.

وبدأت طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، خدمة مطار لندن هيثرو بثلاث رحلات يومياً بطائرات A380. وسوف ترفع عدد الرحلات تدريجياً خلال شهري أغسطس الجاري وسبتمبر (أيلول) المقبل، ليصل العدد إلى لندن هيثرو بحلول منتصف أكتوبر، إلى 6 رحلات يومياً، أربع منها بطائرات A380. وسوف توفر الرحلات اليومية بطائرات A380 فرص اتصال كبيرة بواحدة من أكثر وجهات السياحة والأعمال طلباً في العالم.

وتوفر طيران الإمارات للعملاء في مختلف محطاتها، الراغبين في السفر إلى المملكة المتحدة أفضل الخيارات لمواصلة رحلاتهم عبر دبي، وخصوصاً القادمين من مدن رئيسية في أفريقيا، مثل جوهانسبرغ وكيب تاون ولوساكا، وفي غرب آسيا بما في ذلك كراتشي وإسلام أباد وغيرهما. أحدث متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة متوفرة هنا.

تعزيز الخدمات من وإلى الولايات المتحدة وأفريقيا

تخدم طيران الإمارات حالياً 12 مدينة في الولايات المتحدة بأكثر من 70 رحلة أسبوعياً، وسوف تضيف مزيداً من الرحلات إلى كل من هيوستن وبوسطن وسان فرانسيسكو خلال أغسطس الجاري لاستيعاب النمو الموسمي للطلب على السفر.

كما ستعزز طيران الإمارات السعة المتاحة على رحلاتها الأسبوعية الأربع إلى نيويورك جيه اف كيه باستخدام طائرات A380 اعتباراً من 13 أغسطس الجاري. وسوف تواصل الناقلة إجراء تعديلات على الجدول الزمني والسعة لتلبية متطلبات السفر إلى مختلف الوجهات على الوجه الأمثل.

وزادت طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى جوهانسبرغ من رحلة واحدة في اليوم إلى 11 رحلة أسبوعياً، وذلك بإضافة أربع رحلات مرتبطة مع دربان، كما تخدم الناقلة كيب تاون بثلاث رحلات أسبوعياً. ويتوفر للعملاء في وجهات طيران الإمارات الثلاث في جنوب إفريقيا مواصلة سفرهم براحة وأمان عبر دبي إلى مختلف الوجهات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

واستعادت طيران الإمارات أيضاً الطاقة الاستيعابية على رحلاتها من وإلى لوساكا (المرتبطة مع هراري) وعنتيبي بخمس رحلات أسبوعياً لكل منهما.

وتعكف طيران الإمارات، مع تواتر فتح الحدود الدولية وتخفيف قيود السفر، على إعادة بناء شبكتها العالمية تدريجياً بأمان واستدامة، وبما يتناسب مع الطلب وديناميات الأسواق وبيئة التشغيل. فقد استعادت نحو 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة باستئناف خدمات الركاب إلى أكثر من 120 وجهة.

وحافظت دبي، منذ استئناف نشاطها السياحي بأمان في يوليو (تموز) 2020، على مكانتها كواحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم. فقد فتحت المدينة أبوابها أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين، حيث توفر لهم مجموعة متنوعة من التجارب ذات المستوى العالمي. ودبي أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يشكل شهادة على فعالية تدابير دبي الشاملة لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

ولا تزال طيران الإمارات تركز على اتخاذ مختلف الخطوات والإجراءات لتسهيل السفر، وكانت رائدة في تقديم مبادرات بالتعاون مع الهيئات والمنظمات الصحية لحماية صحة العملاء وضمان سلامتهم، حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة. كما أدخلت الناقلة مؤخراً تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي. وعززت قدراتها أيضاً في التحقق الرقمي لتزويد عملائها بفرص أكثر للاستفادة من جواز سفر IATA هذا الصيف.

وتحافظ طيران الإمارات على ريادتها في الصناعة، من خلال المنتجات والخدمات المبتكرة التي تلبي متطلبات المسافرين في هذه الظروف غير العادية والمتغيرة. فقد عززت الناقلة مؤخراً مبادراتها في مجال رعاية العملاء من خلال سياسات حجز أكثر سخاء ومرونة، ومددت أيضاً التغطية التأمينية ضد مختلف المخاطر، وساعدت عملاءها على الاحتفاظ بأميالهم وحالة الفئة في برنامج "سكاي واردز طيران الإمارات".

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