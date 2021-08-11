طيران الإمارات تطلق "سكاي واردز بلاس" لتوفير مكافآت حصرية للأعضاء

المصدر: البيان

أطلق "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين مع طيران الإمارات وفلاي دبي الحائز جوائز عالمية، منصة اشتراك عبر الإنترنت "سكاي واردز بلاس Skywards+" لتوفير إمكانية وصول أعضائه الـ27 مليوناً، إلى مكافآت وامتيازات طوال العام.

وتمت تجربة "سكاي واردز بلاس" بداية عام 2019 مع أعضاء مختارين، وهو متوفر اليوم لجميع الأعضاء المسجلين والنشطين. ويبدأ سعر الاشتراك السنوي من 399 دولاراً أمريكياً حيث يمكن للأعضاء التسجيل على emirates.com والاستمتاع بمزايا مثل أميال سكاي واردز إضافية وأميال فئة إضافية ومكافآت ترقية مخفضة والوصول إلى صالات المطارات وأسعار نقد + أميال تفضيلية وغيرها.

باقات سكاي واردز بلاس

يقدم برنامج الولاء عدة باقات سكاي واردز بلاس مع مزايا شخصية لتناسب احتياجات جميع الأعضاء. ويمكن لأعضاء الفئات الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية الاشتراك في أي من الباقات التالية: الباقة الكلاسيكية Classic Package بسعر اشتراك سنوي 399 دولاراً أمريكياً، والباقة المتقدمة Advanced Package بسعر اشتراك سنوي 699 دولاراً والباقة الممتازة Premium Package بسعر اشتراك سنوي 999 دولاراً أمريكياً (تطبق الشروط والأحكام).

الباقة الكلاسيكية: تقدم للأعضاء 20% أميال سكاي واردز إضافية، وإمكانية دخول صالة طيران الإمارات لمسافري درجة الأعمال مرتين في العام، و5 كلغم وزناً إضافياً للأمتعة مجاناً.

الباقة المتقدمة: تقدم للأعضاء 20% خصماً على مكافآت الترقية، 10 كلغم وزناً إضافياً للأمتعة مجاناً أو قطعة واحدة إضافية، وإمكانية دخول صالة طيران الإمارات لمسافري درجة الأعمال خمس مرات في العام.

الباقة الممتازة: تقدم للأعضاء فرصة كسب أميال الفئة والاحتفاظ بها بشكل أسرع و20% مكافأة أميال الفئة، خصم 20% على ترقيات السفر، إمكانية دخول صالة طيران الإمارات لمسافري درجة الأعمال عشر مرات في العام و10 كلغ وزناً إضافياً للأمتعة مجاناً أو قطعة واحدة إضافية.

ويوفر سكاي واردز طيران الإمارات الطمأنينة والمرونة لأعضائه مع استمرار قيود السفر بسبب جائحة "كوفيد -19". فقد مدد البرنامج تواريخ مراجعة الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية لتمكين الأعضاء من الاحتفاظ بفئاتهم حتى 2022. كما مدّد صلاحية أميال سكاي واردز التي انتهت في أبريل (نيسان) 2020 حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021. ويوفر البرنامج أربع فئات من العضوية هي: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. وتتيح جميعها للأعضاء، بمستويات متصاعدة، إمكانية الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا الفريدة. ويكتسب الأعضاء أميالهم عند سفرهم مع طيران الإمارات أو اختيارهم السفر مع شركات طيران شريكة، أو مقابل اختيارهم لفنادق، أو شركات استئجار سيارات أو مؤسسات مالية وتسلية وترفيه شريكة. وبعد ذلك، يمكن للأعضاء استبدال الأميال المستحقة مقابل مجموعة كبيرة من خيارات الجوائز، التي تشمل تذاكر السفر وترقية درجة السفر على رحلات طيران الإمارات، والإقامة الفندقية، والرحلات القصيرة والتسوق. مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي www.emirates.com/skywards

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