رأس الخيمة تستقبل 223 ألف زائر دولي و206 آلاف مقيم خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن تسجيل أعلى عدد من الزوار إلى رأس الخيمة على الإطلاق خلال شهر يوليو، حيث استقبلت الإمارة نحو 110 آلاف زائر.

وجاء هذا الانتعاش في أعداد الزوار مدعوماً بافتتاح فندق هامبتون من هيلتون ويعتبر الأكبر من نوعه حول العالم في مطلع يوليو والذي استقبل في أسابيعه الأولى أكثر من 6 آلاف ضيف، وتأتي هذه الأرقام في أعقاب تخفيف القيود المفروضة على السفر من المملكة المتحدة إلى الإمارات.

وخلال النصف الأول 2021، استقبلت إمارة رأس الخيمة أكثر من 223580 زائراً دولياً و206844 مقيماً في الدولة، مما أتاح لها تسجيل حجوزات قدرها 855165 ليلة في فنادقها. وسجلت الإمارة أيضاً معدلاً نسبته 98% لرضا العملاء خلال النصف الأول، وهو الأعلى على الإطلاق في تاريخها وفقاً لشركة «نيلسن» المتخصصة بالإحصائيات والبيانات، علاوة على أعلى نتيجة ضمن مؤشر «صافي نقاط الترويج» بين الزوار الدوليين خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: تقدم إمارة رأس الخيمة نموذجاً ناجحاً يُقتدى به في إدارة أزمة «كوفيد 19»، وذلك بفضل مبادراتها المدروسة والمبتكرة التي تشمل تدابير السلامة الصارمة، وتوسيع حملات التطعيم بين موظفي قطاعي السفر والسياحة، علاوة على تقديم اختبارات (PCR) للمسافرين الدوليين منها مجاناً.

إضافة إلى حملات الترويج الموجهة للإمارة وتركيزها المتجدد على تعزيز علاقاتها وشراكاتها ضمن قطاع الطيران. فقد مهدت هذه الإجراءات مجتمعة لكسب الإمارة لثقة السياح والمسافرين وعودة الاستقرار إلى قطاعها السياحي ونموه المتواصل.

وحافظت الإمارة على مرونتها العالية في التعامل مع تحديات الجائحة، حيث انخفض عدد زوارها خلال تلك الفترة بنسبة 25% وهو معدل أقل بنحو 3 مرات من متوسط انخفاض أعداد الزوار حول العالم في أوقات ذروة الجائحة.

ويأتي تسجيلها لعدد قياسي من الزوار في يوليو بمثابة مؤشر قوي على تعافيها المتواصل من تداعيات الجائحة. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة «كوليرز» حول فنادق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

والتي أطلقتها مطلع يوليو، يتوقع لمعدلات إشغال فنادق الإمارة في 2021 أن تصل إلى 89%، بزيادة 27% عن العام السابق. كما تصدرت الإمارة وجهات المنطقة في 2020 في معدل الإشغال اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة، وحققت أداءً قوياً ضمن إحصائيات المستويين هذا العام.

وأضاف فيليبس: «نتوقع للنصف الثاني من العام أن يشهد نمواً متواصلاً، لاسيما عقب إدراج الإمارات ضمن قائمة «العنبر» في المملكة المتحدة والإعلان أخيراً عن أكثر من 20 مبادرة للتنمية السياحية المستدامة في الإمارة، حيث نعمل على ضخ استثمارات يبلغ حجمها نصف مليار درهم لتعزيز المكانة السياحية للإمارة، في خطوة تهدف لإنشاء العديد من المشاريع الطبيعية المستدامة على جبل جيس والمزمع افتتاحها خلال الأشهر المقبلة».

وتدعو رأس الخيمة الزوار المحليين والدوليين لاغتنام العروض والمزايا المقدمة في إطار حملتها الأحدث بعنوان «وناسة»، والتي توفر حسماً بنسبة 40% على تذاكر «دبي باركس آند ريزورتس» وإقامة مجانية للأطفال حتى سن 12 عاماً عند حجز ثلاث ليالٍ أو أكثر في الفنادق المشاركة. وتوفر الحملة فرص الفوز بالعديد من الجوائز، منها التذاكر المجانية لدخول «دبي باركس آند ريزورتس» والمرافق السياحية في الإمارة والإقامات المجانية وإمكانية ترقية الحجوزات مجاناً في فنادقها عالمية المستوى، علاوة على الحسومات في مطاعمها المحلية، وذلك لغاية 30 سبتمبر.

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