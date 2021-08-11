مطارات دبي تتوقع انتعاش حركة الطيران خلال النصف الثاني من العام 2021

المصدر: وام

أعلن مطار دبي الدولي عن تحقيق نتائج متقدمة في عدد المسافرين الدوليين عبر المطار مع بلوغ عددهم 10.6 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، وسط توقعات إيجابية بأن يشهد مطار دبي الدولي (DXB) نمواً قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري وذلك مع بدء العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين إلى دبي من بعض الدول الأفريقية والآسيوية، وفي إطار نجاح الخطط الاستراتيجية للإمارة في إدارة جائحة "كورونا"، وقيادتها حركة التعافي السياحي في العالم.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن مجلس المطارات الدولي (ACI)، لا يزال مطار دبي الدولي أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للمسافرين الدوليين بعد احتفاظه باللقب للعام السابع على التوالي لحركة المرور السنوية في عام 2020، كما يتقدم مطار دبي الدولي بشكل كبير على المطارات الدولية والإقليمية الأخرى، مع نجاحه بتحقيق ضعف حركة المسافرين باعتباره المطار الأكثر ازدحاماً في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي - بهذه المناسبة - : " مع إعادة افتتاح مبنى الركاب 1 والكونكورس D، والمحطة الرئيسية لـــ 60 شركة طيران دولية، بدأنا في النصف الثاني من العام بتحقيق أرقام إيجابية جداً، لاستيعاب النشاط الموسمي للمسافرين خلال العطلة الصيفية.. لافتاً إلى أن الأرقام الأولية دفعت نحو التوسع المستمر في شبكات خطوط الناقلتين الأساسيتين في الإمارة وهي "طيران الإمارات" و "فلاي دبي"، اللتين تمتد شبكتهما المشتركة إلى 168 وجهة حول العالم".

وأضاف خلال شهر يوليو الماضي شهدنا واحدة من أكثر عطلات نهاية الأسبوع ازدحاماً في العام، ومع قرب تنظيم بعض الأحداث العالمية الكبرى في إمارة دبي خلال الأشهر المقبلة، مثل .. "معرض إكسبو دبي 2020 "و "معرض دبي للطيران 2021 "، تبدو التوقعات لعام 2021 من حيث عدد الركاب واعدة للغاية.

وأوضح بول غريفيث، أن قرار المملكة المتحدة الأخير بنقل الإمارات إلى "القائمة الصفراء" ورفع قيود السفر في الإمارة حسب الشروط المعلنة للركاب القادمين من أربع دول في شبه القارة الهندية بالإضافة إلى نيجيريا وأوغندا، بدأنا نشهد في مطارات دبي حركة مرور دولية نتوقع أن تنعكس بشكل مباشر على تمكين خطط الإمارة في الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي.. مؤكداً أن حملة تخفيف القيود بأمان على السفر الجوي العالمي ستستمر، جنباً إلى جنب مع برنامج التطعيم الإماراتي الرائد عالمياً والإدارة الناجحة للوباء العالمي.

وبلغ عدد الركاب في مطار دبي الدولي 4.9 مليون مسافر خلال الربع الثاني من العام 2021، بينما استمرت الأرقام في الارتفاع لتبلغ 10.6 مليون خلال النصف الأول من العام ذاته ، ورغم حدوث انخفاض بنسبة 40.9%، يخدم مطار دبي الدولي حالياً 68% من الوجهات العالمية موزعة على 94% من البلدان حول العالم، وتشغيل ما يقارب 70% من شركات الطيران التابعة لها.

وسجل مطار دبي الدولي 99،392 رحلة طيران خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة سنوية بنسبة 0.9% بسبب انخفاض القاعدة الناتجة عن تأثير التعليق الجزئي للعمليات من 25 مارس إلى 7 يوليو في 2020.

وواصل قطاع الشحن تفوقه على قطاع المسافرين في سرعة التعافي، وذلك مع اقتراب أحجام البضائع من مستويات عام 2019 حيث سجل مطار دبي الدولي 571،568 طنًا من الشحن في الربع الثاني من العام، مما دفع أحجام النصف الأول من العام إلى 1.1 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 27.7%.

وواصلت الهند احتلالها المركز الأول في مطار دبي الدولي من حيث عدد حركة المرور خلال النصف الأول من العام حيث تجاوز عدد الركاب 1.9 مليون مسافر، وجاءت باكستان في المرتبة الثانية بعدد 700،074 مسافرًا، تليها روسيا (406،209 مسافرين) ومصر (401،361 مسافرًا)، كما ارتفعت أعداد المسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية، وإثيوبيا، والمملكة العربية السعودية، وجاءت المدن الثلاث الأولى من حيث حركة المرور أديس أبابا (354،804 مسافرين)، تليها القاهرة (345،886 مسافرًا) وموسكو (344،175).

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