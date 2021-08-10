طيران الإمارات توفر خدمة الطلب المسبق لمنتجات السوق الحرة على الطائرة

المصدر: دبي- البيان

توفر طيران الإمارات لعملائها اختيار وشراء منتجات السوق الحرة على الطائرة من كتالوج EmiratesRED أثناء الرحلات. لكن أصبح في إمكان العملاء الآن طلب هذه المنتجات وشرائها مسبقاً قبل سفرهم، واستلامها وهم في مقاعدهم على الطائرة.

وتلقى خدمة طيران الإمارات للطلب المسبق على www.emiratesred.com منذ إطلاقها في يوليو إقبالاً جيداً من العملاء على جميع الخطوط. وتتركز الطلبات على منتجات حصرية مثل العطور الفاخرة Creed Aventus وBoadicea The Victorious والساعات الراقية وأحدث التقنيات. وتواصل طيران الإمارات إضافة منتجات فاخرة جديدة على الطائرات، حيث يجري تسليم جميع الطلبات للعملاء في عبوات خاصة، ما يجعلها مثالية للإهداء.

ويمكن لعملاء طيران الإمارات طلب منتجات السوق الحرة مسبقاً قبل 21 يوماً وحتى 40 ساعة من موعد مغادرة رحلاتهم. وتتوفر هذه الخدمة للعملاء في جميع الدرجات، على جميع رحلات طيران الإمارات المغادرة من دبي. وستقوم الناقلة تدريجياً بتوفير خدمة الطلب المسبق على الرحلات المتجهة إلى مركزها في دبي.

ويمكن للعملاء تقديم الطلبات والدفع عبر الإنترنت من أجهزتهم الشخصية، ما يتيح لهم تأمين المنتجات التي قد لا تكون متوفرة بكميات كافية على متن الطائرة لارتفاع الطلب عليها، ومفاجأة أحبائهم المرافقين بهدية أثناء الرحلة. وتتركز الطلبات المسبقة خلال أغسطس الجاري على 20 منتجاً فاخراً مدرجة في كتالوج EmiratesRED، وهي منتجات حصرية للطلب المسبق وغير متوفرة على الطائرات.

وأصبحت طيران الإمارات تدير حالياً مخزونها من المنتجات على متن الطائرة بفضل الطلب المسبق، ما يقلل الوزن على كل رحلة ويحد من حرق الوقود وانبعاثات الكربون. وتعد المرونة والاستجابة بسرعة لمتطلبات التشغيل المتغيرة وتفضيلات العملاء أمراً حيوياً في عالم اليوم. وتشهد طيران الإمارات، منذ إعادة إطلاق كتالوج EmiratesRED للبيع بالتجزئة على الطائرات في سبتمبر 2020، نمواً متواصلاً في مؤشرات أداء التجزئة الرئيسية على متن الطائرة وتجاوزها مستويات ما قبل الجائحة، بما في ذلك معدل الإيرادات لكل عميل.

وستوسع طيران الإمارات في الأشهر المقبلة نطاق منتجاتها للطلب المسبق لتصبح المنصة الأساسية لإضافة منتجات جديدة إلى أي رحلة، مع توفير مزيد من المنتجات الحصرية، بما في ذلك التذاكر الخاصة إلى بعض مناطق الجذب الرئيسية في دبي، والمنتجات المصممة خصيصاً لطيران الإمارات، والمنتجات ذات الإصدار المحدود التي يتم الحصول عليها من بعض العلامات التجارية الرائدة عالمياً.

والمنصة التكنولوجية لإدارة خدمة الطلب المسبق طورتها شركة «بونفلايت»، وهي شركة مبتكرة ناشئة من حاضنة «انطلاق»، إحدى أقوى وأشهر حاضنات الأعمال في الإمارات للشركات الناشئة في مجال السفر والطيران. وتلتزم مجموعة الإمارات بدعم المشهد الريادي للشركات الناشئة في الدولة، وهي شريك ابتكاري لحاضنة انطلاق منذ إطلاق البرنامج.

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