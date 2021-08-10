«الاتحاد للطيران» تقدم عرضاً على وجهات أوروبية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تمنح «الاتحاد للطيران» المواطنين والمقيمين في الإمارات فرصة الاستمتاع بأجمل الوجهات الأوروبية مع خصم يصل إلى 40% على باقات الرحلات شاملة الإقامة الفندقية. وينتهي العرض في 22 أغسطس وتصلح التذاكر للسفر حتى 5 ديسمبر 2021.

وبفضل برنامج «الاتحاد» للصحة والسلامة، وإجراءات التعقيم الصارمة الذي تطبُقه الناقلة على كافة رحلات الضيوف القادمة والمغادرة والعابرة لأبوظبي، تتميز «الاتحاد» بتوفير أعلى معايير النظافة والسلامة على امتداد رحلة الضيوف.

ويشمل البرنامج، فريق سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، الأول من نوعه على مستوى القطاع، الذي يوفر إرشادات ومعلومات صحية ورعاية أساسية على مدار الساعة سواء قبل الرحلة أو على متن كافة الرحلات، ما يتيح للضيوف مزيدًا من الطمأنينة والثقة أثناء السفر.

كما قامت الشركة بتمديد التأمين الصحي العالمي ضد «كوفيد 19» حتى 31 مارس 2022، حيث لا يحتاج الضيف في حالة اكتشاف إصابته بالفيروس خلال الرحلة للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع «الاتحاد».

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