"ساحل البطاريق" في دبي مأوى طيور القارة القطبية الجنوبية

المصدر: وام

على الرغم من أن البطريق من الطيور المائية التي تحتاج لبيئة خاصة للعيش فقد استطاع "دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" في عام 2020 توفير هذه البيئة المواتية في "ساحل البطاريق" الذي يؤوي مجموعة مكونة من 16 طائرا من طيور البطريق "جنتو" وهي من الفصائل التي تنتمي إلى القارة القطبية الجنوبية .

و ينقل "ساحل البطاريق" الزائرين إلى أقصى القارة القطبية الجنوبية لإلقاء نظرة عن كثب على هذه الطيور المذهلة.

و بطاريق " جنتو " التي انتقلت إلى دبي أكواريوم و حديقة الحيوانات المائية تأتي من منشأة في الولايات المتحدة الأميركية إلا أن موطنها الطبيعي يقع في محيط شبه جزيرة أنتاركتيكا وجزر القطب الجنوبي.

و يحاكي معرض "ساحل البطاريق" المصمم وفقا لأحدث المعايير بيئتها الطبيعية من خلال التحكم في درجة الحرارة لتشابه المناخ شبه القطبي الذي تألفه بطاريق جنتو مع الحفاظ على درجة حرارة الهواء بين 2 و 4 درجات مئوية ودرجة حرارة الماء بين 5 و 7 درجات.

و تم إنشاء نظام خاص لمحاكاة دورة الإضاءة السنوية في نصف الكرة الجنوبي في المعرض متعدد المستويات فيه الكثير من المناطق المثيرة لطيور البطريق للتسلق والاستكشاف بما في ذلك الانزلاق إلى المسبح.

يعد " دبي أكواريوم " و " حديقة الحيوانات المائية " في دبي مول في العام 2010 أول مرفق في المنطقة لاستقدام طيور البطريق جنتو و اليوم تعود تلك الطيور الرائعة من خلال معرض فائق الحداثة ولقاء سيعزز تجربة الزوار بما يشكل معيارا جديدا في هذا القطاع.

و يمكن للزوار اختيار تجربة " لقاء البطاريق" الذي يتيح لهم الدخول إلى معرض "ساحل البطاريق" والتواجد وجها لوجه مع مجموعة بطاريق جنتو للتعرف على سلوكياتها الطبيعية والاستمتاع بحركاتها الرائعة.

و تعتبر طيور البطريق جنتو من الحيوانات التي تعيش ضمن جماعات في مستوطنات و غالبا ما تتزاوج مدى الحياة من شريك واحد .

فضول هذه الطيور الطبيعي و سلوكها الفريد من نوعه يجعلها أكثر إمتاعا للجمهور و مع أن أجنحتها لا تمكنها من الطيران إلا أنها تستخدمها كزعانف تسمح لها بالانسياب برشاقة تحت الماء لتصل إلى عمق أكثر من 600 قدم و سرعة 22 ميلا في الساعة أي أسرع من أي طائر غواص آخر و يمكنها كذلك الوصول إلى أعماق تصل حتى 200 متر عند سعيها لصيد الأسماك الصغيرة و جراد البحر و الحبار و أن تبقى تحت الماء لمدة تصل إلى سبع دقائق.

بطريق جنتو هو واحد من 18 نوعا من طيور البطريق على الكرة الأرضية و يمكن أن يصل طوله إلى 90 سم و وزنه حوالي 6 كلغ و يمتاز هذا البطريق باللون الوردي تحت جناحيه و منقاره البرتقالي ويعتبر عادة من أكثر طيور البطريق جاذبية ومرحا.

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