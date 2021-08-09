تدشين رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي وبغداد

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مطارات أبوظبي عن تدشين رحلتين أسبوعياً تابعة للخطوط الجوية العراقية بين أبوظبي والعاصمة العراقية بغداد، حيث بدأت عملياتها يوم 24 يوليو الماضي باستقبال مطار أبوظبي الدولي المسافرين القادمين على متن طائرة «بوينغ 800-737».

وستبدأ الخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلة واحدة أسبوعياً، مع خطط لتشغيل رحلتين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء بمجرد انتعاش الطلب على السفر.

وقال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: سيسهم تشغيل رحلات جديدة بين أبوظبي وبغداد بدعم المجتمع العراقي في الإمارات، من خلال توفير تجربة سفر أسهل وأكثر سلاسة، حيث نعمل باستمرار على توسيع عملياتنا في مطار أبوظبي الدولي، من خلال تلبية متطلبات السفر لجميع سكان الدولة والسياح الدوليين الراغبين بزيارة وجهتنا.

وأضاف: تواصل مطارات أبوظبي تحديد مجالات الطلب والبناء عليها لمصلحة الركاب وشركات الطيران، ونحن في مطارات أبوظبي ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجارب السفر.

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